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Tuzla’dan Cinderesi mağdurlarına 163’üncü tır yola çıktı

Suriye sınırında bulunan Cinderesi bölgesinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara, yardım elini uzatan Tuzla Belediyesi ve Kızılay Tuzla Şubesi bir tır dolusu malzeme daha gönderdi. İçerisinde kışlık kıyafet, kışlık ayakkabı ve temizlik malzemeleri dolu olan tır, Tuzla Belediyesi önünden dualarla uğurlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla Belediyesi olarak Kızılay’ımızla, Kaymakamlığımızın koordinasyonu ile birlikte tüm yardım kuruluşlarımızla birlikte beraber o bölgeye 163’üncü tırı gönderiyoruz. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz” dedi.

İSTANBUL 20.01.2021, 11:41
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Tuzla’dan Cinderesi mağdurlarına 163’üncü tır yola çıktı

Suriye sınırında bulunan Cinderesi bölgesinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara, yardım elini uzatan Tuzla Belediyesi ve Kızılay Tuzla Şubesi bir tır dolusu malzeme daha gönderdi. İçerisinde kışlık kıyafet, kışlık ayakkabı ve temizlik malzemeleri dolu olan tır, Tuzla Belediyesi önünden dualarla uğurlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla Belediyesi olarak Kızılay’ımızla, Kaymakamlığımızın koordinasyonu ile birlikte tüm yardım kuruluşlarımızla birlikte beraber o bölgeye 163’üncü tırı gönderiyoruz. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Suriye sınırında bulunan Cinderesi bölgesinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle oluşan selden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçildi. Tuzla Belediyesi ve Kızılay Tuzla Şubesi iş birliği ile bir tır dolusu kışlık kıyafet, bot ve temizlik malzemesi bölgeye gönderildi. Şehit Hv. Astsubay Furkan Yavaş’ın ismi verilen yardım tırı yola çıkmadan önce, Tuzla Belediye Binası önünde Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Kızılay İlçe Başkanı Sebahattin Demirci’nin katılımlarıyla dualar edildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla Belediyesi olarak Kızılay’ımızla, Kaymakamlığımızın koordinasyonu ile birlikte tüm yardım kuruluşlarımızla birlikte beraber o bölgeye 163’üncü tırı gönderiyoruz. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Kızılayımız her yere ulaşmaya çalışıyor”

Bölgede büyük bir insanlık dramının yaşandığını, Kızılay Tuzla Şubesi ile birçok yardım kuruluşu ve Hatay Yardımlaşma Derneği’nin destekleriyle, yıllardır Kırıkhan’da adeta bir yardım üssü kurduklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, emeği geçen her bir kuruma teşekkür ederek şunları söyledi. “Yapılan iş hayır işi olduğu için, çok fazla söze gerek yok. Kızılay’ımız her yere ulaşmaya çalışıyor. Biz de Tuzla Belediyesi olarak Kızılay ile Kaymakamımızın koordinasyonu ile birlikte tüm yardım kuruluşlarımızla beraber o bölgeye 163.’üncü gönderilen tır ile her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonrada aynı çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki gerek Kırıkhan’da yaptığımız gerek sınır ötesine yine bu Cinderesi’ne gidecek olan bir tır, yapmış olduğumuz çalışmalar, ülke ve millet olarak göstermiş olduğumuz bu hassasiyet bize yakışan bir hassasiyet. İnşallah buna da hep devam edeceğiz. Hayırsever kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kızılay’ımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen maddi manevi desteği olan herkese şahsım ve Tuzla halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Kızılay olarak orada olacağız”

Tuzla Kızılay İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, “Kızılay olarak Tuzla Belediyemiz ile beraber, Kaymakamlığımız önderliğinde her zaman olduğu gibi Türkiye’nin her bölgesine Kızılay Tuzla Şubesi olarak yardım ulaştırıyoruz. Yine bunlardan bir tanesi, Hatay Kırıkhan’a oradan da İnşallah Suriye’deki kamplara gidecek olan tamamen kış sezonu olduğu için ona yönelik giyim eşyası ve kışlık malzemeler dolu yardım tırımız İnşallah daha o bölgenin bir an önce eski huzuruna kavuşması. Ama orada ihtiyaç sahipleri var ise biz Kızılay olarak orada olacağız” dedi.

“Yardım tırı şehit kardeşimiz Furkan Yavaş adına yola çıktı”

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, “Bugün ki yardım tırı şehit kardeşimiz Furkan Yavaş adına yola çıkacak. Bu yardım tırının yola çıkmasında destekleri olan bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.
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