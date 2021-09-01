Tuzla’da yüz yüze eğitime öncesi okullar temizlendi

Okulların açılmasına sayılı günler kala Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde bulunan okulların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Korona virüs salgınının öğrencilere tehdit oluşturmaması için özellikle sınıflar ve ıslak zeminli alanlar özel temizlik maddeleriyle temizlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü korona virüs tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim kararıyla birlikte Tuzla Belediyesi ilçe genelinde bulunan okulların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Uzun bir aranın ardından başlayacak yüz yüze eğitimler öncesinde Tuzla Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için seferberlik başlattı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla korona virüs salgınının öğrencilere tehdit oluşturmaması için özellikle sınıflar ve ıslak zeminli alanlar özel temizlik maddeleriyle temizlendi.

“Tekrar buluşacağımızdan dolayı en az öğrencilerimiz kadar biz de heyecanlıyız”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Okullarımızın açılacak olmasına çok sevindik. Yavrularımız ile hasretimiz bitecek. Tekrar onlarla buluşacağımızdan dolayı en az biz de öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Tekrar okullarımızda zillerinin çalacak olması, sınıfların ve okul bahçelerinin çocukların sesleri ile yankılanacak olması bizleri çok mutlu ediyor. Okullarımızı, okulların gerçek sahipleri için özenle hazırladık. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.