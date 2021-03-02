Tuzla’da yüz yüze eğitim başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, korona virüste ’kademeli normalleşme’ kararlarının açıklanmasının ardından Tuzla’da normalleşme çalışmaları başladı. Tuzla Belediyesi bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi’nde yüz yüze eğitim HES Kodu, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyularak başladı. Eğitim öncesinde tüm temas yüzeyleri dezenfekte edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste ’kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı. Buna göre yüksek risk grubunda bulunan İstanbul’da yüz yüze eğitim, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve 8. ile 12. sınıflarda başladı. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi bünyesinde bulunan Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi yüz yüze eğitimler başladı. Öğrenciler derse gelmeden önce sınıflar, özel eğitim alanları ve temas yüzeyi oluşturabilecek tüm bölgeler dezenfekte edildi. Öğrenciler HES Kodu ve ateşleri kontrol edilerek derse alındı. Ayrıca öğretmenler sık sık mesafe, temizlik ve maske konusunda öğrencileri uyardı. Üniversiteye hazırlık derslerine gelen öğrenciler yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirttiler.

“Tedbirlerimizi alarak devam etmeye başladık”

Tuzla Gençlik Merkezi’nde matematik öğretmeni olan Mine Aslan,” Şu anlık kısıtlamalardan dolayı sadece mezun öğrencilerimize üniversiteye hazırlık dersleri vermekteyiz. Şöyle başladık, bu süreçten öncede aynı şekilde derse geldiklerinde HES Kodu kontrolü yapıyoruz. Sosyal mesafeye o zamanda dikkat ediyorduk şimdi de dikkat ediyoruz. Sınıflar zaten seyreltmiş olarak normal mevcudun yarısı kadar öğrenci alıyoruz. Bu şekilde sosyal mesafeye dikkat ederek olabildiğince teneffüsleri kısaltarak derslere tedbirlerimiz alarak devam etmeye başladık” dedi.

“Kesinlikle dersleri çok özledik”

Yüz yüze ders için Gençlik Merkezi’ne gelen İbrahim Asrafoğlu,” Kesinlikle dersi çok özledim. Yüz yüze eğitimleri iple çekiyordum zaten. Bugün açılması ile birlikte çok bahtiyar olduk. Çok mutluyum. Sınıflarda kesinlikle maskemi takıyorum. Her teneffüs koridorlarda bulunan dezenfektanları kullanıyorum. Korunuyorum” dedi. Yüz yüze eğitimler başladığı için mutlu olduğunu belirten Yakup Kars,” Eğitimler başladığı için mutluyum. Derslerimiz online bir şekilde olduğu zaman iyi anlayamıyorduk. Yüz yüze eğitim bize bir avantaj oldu. Bu avantajı daha iyi sağlayacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.