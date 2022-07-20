Tuzla’da yeni doğan bebeklere ilk hediyeleri Başkan Yazıcı’dan

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi çerçevesinde hayata gözlerini Tuzla’da açan bebeklere ilk hediyeleri veriliyor. Belediye ekipleri, 0-3 ay arası bebek sahibi olan aileleri evlerinde ziyaret ederek, ‘Hoş Geldin Bebek’ seti hediye ediyor.

Tuzla Belediyesi, ‘sosyal belediyecilik’ anlayışı çerçevesinde bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğuna ortak oluyor. Tuzla Belediyesi personeli, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın talimatıyla hayata geçirilen ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi çerçevesinde dünyaya gelen bebekleri güzel bir sürprizle karşılıyor. Annelere hediye edilen Hoş Geldin Bebek seti içerisinde ıslak mendil, bebek bezi, pudra gibi malzemeler yer arıyor.

Anne ve babaların mutluluklarına ve heyecanlarına ortak olduklarını belirten Başkan Şadi Yazıcı, ”Işığıyla, bereketiyle ve masumiyetiyle aramıza hoş gelen bebeklerimizin eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan kültürel yaşama kadar yanlarında olduğumuzu anne ve babalarına hatırlatıyoruz” dedi.