Tuzla’da üç gün süren Bahar Festivali sona erdi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın Tuzlalı minik ve gençler için 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başlattığı Bahar Şenliği üç günün ardından sona erdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzlalı vatandaşlar için 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı doyasıya yaşamaları için başlattığı ve 3 gün süren Bahar Festivali sona erdi. Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde başlayan ve 3 gün süren Bahar Festivali’nin ikinci gününde Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine giden ve yaşları 3 ile 6 arasında değişen minikler ve aileleri ev sahipliği yaptı. Tuzlalı minikler ve aileleri festivalde kurulan etkinlik alanlarında oyunlar oynadılar. Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübüne giderek hayatlarını değiştiren kadınlar da kendi ürünleri sergilediler.

AÇEM’li miniklerden özel gösteriler

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinin 8 şubesindeki minikler, amfi tiyatroda festivale katılan Tuzlalı vatandaşlar için özel gösteriler yaptılar. Türkiye’nin 7 bölgesinden yöresel oyunların sergilendiği gösterilerde Türk bayraklı şovlar ve geri dönüşüm malzemelerinden üretilen elbiselerin sergilendiği gösteri büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinden mezun olan anne ve çocuklarına sertifikaları verildi.

Festivalin üçüncü gününde Bilgi Evleri rüzgârı

Festivalin üçüncü gününe, Tuzla’da yaşları 8 ile 14 arasında değişen çocukların, sokağın olumsuz ortamından uzaklaştırarak, onların güvenli ve kontrollü bir ortamda ders çalışmalarını, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını, boş vakitlerini yararlı bir şekilde değerlendirmelerini, sosyal alanda yeteneklerini geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından kurulan Bilgi Evleri ev sahipliği yaptı. Hafta sonu olması nedeniyle yoğun bir katılım ile gerçekleşen festivalin son gününde atölye çalışmaları, şişme oyun alanları, yarışmalar, sahne gösterileri, tiyatrolar ve konserler ile katılımcılar güzel bir gün yaşadılar.