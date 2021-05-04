banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kalabalığa balkon selamı veren Ayşe teyze Almanya'da fenomen oldu
Kalabalığa balkon selamı veren Ayşe teyze Almanya'da fenomen oldu
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte aklındaki iki isim!
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte aklındaki iki isim!
Emekli ve memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaşları Temmuz'da ne kadar olacak?
''Tam kapanma'' sonrası ''kademeli açılma'' geliyor!
''Tam kapanma'' sonrası ''kademeli açılma'' geliyor!

Tuzla’da tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulanmaya başladığı Cuma gününden itibaren Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmayarak, günde yaklaşık 450 kilogram mama ve su dağıtımı yapıyor.

İSTANBUL 04.05.2021, 11:23
Tuzla’da tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulanmaya başladığı Cuma gününden itibaren Tuzla Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmayarak, günde yaklaşık 450 kilogram mama ve su dağıtımı yapıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulanmaya başladığı Cuma gününden itibaren Tuzla Belediyesi, şehrin güzelliğine güzellik katan minik dostları unutmadı. Sokak hayvanlarının tam kapanma sürecinde yemek ve su bulmakta zorlanmaması için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla başlatılan seferberlik kapsamında günde yaklaşık 450 kilogram mama ve su dağıtımı yapılıyor. Yapılan çalışmalar ile ilçe genelinde bulunan 91 adet mamamatik ve kedi evlerinin hem maması hem de suyu eksik kalmadı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tam kapanma döneminde Tuzla’da bir tane bile karnı aç minik dostumuz kalmaması için gece gündüz çalıyoruz” dedi.

“Gece gündüz çalışıyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Yılın her günü ilçemizin güzelliğine güzellik katan minik dostlarımız için çalışmalar yapıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz tam kapanma döneminde, minik dostlarımızın etkilenmemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Tuzlamızın 17 mahallesinde bulunan kedi evleri, mamamatikler, su kapları ekiplerimiz tarafından her gün kontrol ediliyor. Bu kontroller sırasında eksiklik görüldüğü noktalara hemen müdahale ediyoruz. Gerek Ramazan ayı olması, gerekse tam kapanma dönemi olması nedeniyle, Tuzla’da bir tane bile karnı aç minik dostumuz kalmaması için gece gündüz çalıyoruz” dedi.
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu