Tuzla’da sahne senin, performans senin

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri amfi tiyatroda birbirinden güzel şarkılarla coştu. Gençlik merkezinde müzik eğitimi alan gençler, “Sahne Senin, Performans Senin” etkinliğine katılan dinleyicilere adeta müzik ziyafeti verdi.

Korona virüs sürecinde evlerinde kalan gençler, yıldızlar altında sevilen şarkıları coşku içinde seslendirirken açık havanın keyfini çıkardılar. Yeni normal sürecinde gerçekleştirilen sosyal mesafeli gençlik konseri öncesinde gerekli tüm tedbirleri alan Tuzla Belediyesi, konser girişinde ateş ölçümü, maske kontrolü yapılıp dezenfekte kullanmış misafirleri, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kişilere özel ayrılan oturma yerlerinde ağırladı.

Korona virüs sürecinde gençlerle sosyal medya üzerinden etkinliklerde bir araya gelmeye devam eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gençlerimiz ile birlikte olmaktan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Onların enerjisi, neşesi ve coşkusu bizlere güç veriyor. Gençlik merkezimize devam eden gençlerimiz sadece okul ve sınavlar için eğitim almıyor. Merkezlerimizde aynı zamanda kültür, sanat ve spor branşlarında da eğitimler veriliyor. Eğitimlerini sürdüren gençlerimizle yıl içinde birçok etkinlikte bir araya geliyoruz. Korona virüs sürecinde sosyal medya üzerinden de gençlik konseri yapmıştık. Bugün ise gereken tüm tedbirleri alarak gençlerimizin coşkusuna amfi tiyatro sahnemizde ortak olduk. Önümüzdeki dönemlerde de gençlerle etkinliklerde, sohbetlerde, gezilerde, konserlerde bir araya gelmeye devam edeceğiz. İyi ki varsınız sevgili gençler" diyerek sözlerini tamamladı.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi bünyesinde yıl içinde verilen kurslarda binlerce genç ücretsiz kurslar ile resim, müzik ve tiyatro gibi branşlarda eğitim alıyor.