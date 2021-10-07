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Tuzla’da Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı kıydı

Tuzla’da resmi nikahları olmadan yaşayan 2 çocuklu Filiz Çankal ve Mehmet Çeler çifti, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın organizasyonuyla evlendi. Çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı.

İSTANBUL 07.10.2021, 18:34
Tuzla’da Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı kıydı

Tuzla’da resmi nikahları olmadan yaşayan 2 çocuklu Filiz Çankal ve Mehmet Çeler çifti, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın organizasyonuyla evlendi. Çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı.

İstanbul Valiliği 2021 yılı Roman Vatandaşlara Yönelik Ulusal Strateji Eylem Planı kapsamında, Tuzla’da ikamet eden ve takipleri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan Filiz Çankal ve Mehmet Çeler çifti yıllar sonra nikah masasına oturdu. 2 çocukları olan ve bir çocuklarına da hamile olan Filiz Çankal ve Mehmet Çeler çiftinin evlenme isteğini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı nikahlarını kıyarak yerine getirdi. Tuzla Belediyesi tarafından süslenen gelin arabasıyla evlerinden alınan çiftin, çocuklarının ve düğün kıyafetleri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından hediye edildi. Tuzla Belediyesi personellerinin oluşturduğu konvoy eşliğinde Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı’na gelen çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıyarken nikah şahitliğini Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Sosyal Hizmet Müdürü Necdet Eker yaptı. Başkan Yazıcı, nikah defterini Filiz Çankal’a verdi. Çiftin bu mutlu gününde ortaya çıkan keyifli anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Mutlu günlerinin ardından emeği geçenlere teşekkür eden Mehmet Çeler, “Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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