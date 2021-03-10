banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi
Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi
Finans sektöründe ‘yeşil dalga’ başladı
Finans sektöründe ‘yeşil dalga’ başladı
Satış elemanlarına 'kadın sürücü' şakası...
Satış elemanlarına 'kadın sürücü' şakası...

Tuzla’da öğrenciler bir yılda 13 ton bitkisel atık yağ topladı

Tuzla Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullar arasında düzenlenen ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’ tamamlandı. 17 okuldan 337 öğrencinin katıldığı yarışmada toplam 13 ton atık yağ toplandı. Yarışmadan en çok yağ toplayarak dereceye giren öğrencileri ödüllendiren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık projeleri ile birlikte biz de ilçemizde ve her yerde bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

İSTANBUL 10.03.2021, 13:36
2
Tuzla’da öğrenciler bir yılda 13 ton bitkisel atık yağ topladı

Tuzla Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullar arasında düzenlenen ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’ tamamlandı. 17 okuldan 337 öğrencinin katıldığı yarışmada toplam 13 ton atık yağ toplandı. Yarışmadan en çok yağ toplayarak dereceye giren öğrencileri ödüllendiren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık projeleri ile birlikte biz de ilçemizde ve her yerde bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi, öğrencilerin ve ailelerinin bitkisel atık yağların lavabolara dökülmeden geri dönüşüme kazandırılması bilincinin oluşturulması amacıyla okullar arası “Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması" düzenledi. 1 Kasım 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya 17 okuldan 337 öğrenci katıldı. Öğrenciler, hem aileleri ve komşularından hem de Tuzlalı esnafları ziyaret ederek atık yağ topladı. Yarışmaya katılan öğrenciler toplam 13 ton bitkisel atık yağ topladı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı verdi. Başkan Yazıcı ile dereceye giren öğrenciler bir araya gelerek geri dönüşüm üzerine sohbet etti. Hem dereceye giren öğrencilere hem de atık yağ toplayan tüm öğrencilere teşvik edici ödüller verildi. Öğrencilere futbol, voleybol, basketbol topu, karaoke mikrofon, akıllı kol saati, bisiklet, taşınabilir şarj, schooter, yazıcı, teleskop ve dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Başkan Yazıcı, “13 ton yağ toplanmış. Bunun etkileri açısından bakıldığında, ilçemizde hanelerden toplanan atık yağ miktarı düzenlenen yarışma ile birlikte yüzde 260 oranında da artmış. Yüzde 260 artış demek, geri dönüşüm konusunda ciddi bir avantaj sağlıyoruz. Çevreye hassasiyetimiz açısından da. Ben sizleri tebrik ediyorum. Çok önemli bir şeye öncülük yaptınız. Yarışmada birinci, ikinci, üçüncü ayrı bir şeydir. Onları ödüllendirmek çok önemlidir. Ama katılmak bile bir onurdur. Ben böylesine önemli yarışmaların artması, iyiliğin, çevreye hassasiyetin olduğu yarışmaların iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

“Daha duyarlı bir Tuzla oluşturmak için gayret sarf ediyoruz”

Başkan Yazıcı, “Dünyamızda özellikle bilim ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni ürünlerin oluşması ve yeni ürünler ile birlikte çevreye salmış olduğumuz atıklar ve bu atıkların tekrar geri dönüşümde kullanılması ve bununla ilgili de tüm dünyada bir çok kampanyalar dünyamızı daha iyi bir noktaya getirmek için yapılan çalışmalardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefeninin başlatmış olduğu sıfır atık projeleri ile birlikte biz de ilçemizde ve her yerde bu konuda çalışmaları sürdürmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin katılımıyla bugün de özellikle atık yağ konusunda geri dönüşüm konusunda başarılı olan öğrencilerimize gerekli ödüllendirmelerde bulunduk. Bunları daha da çok yaygınlaştırarak çevremize daha duyarlı bir Tuzla oluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çocukların bir şeye inanması kadar güzel bir şey yoktur”

Atık yağ toplamak için gayret gösteren öğrenciler hakkında açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Çocukların bir şeye inanması kadar güzel bir şey yoktur. Onlar saf ve tertemiz bir şekilde ideallerine kitlenirler. Gelecekte daha güzel bir Tuzla, daha güzel bir Türkiye ve daha güzel bir dünya hedefinde olduktan sonra onun zararını görünce artık en ufak bir yağ gördüklerinde ‘Aman atmayın, bunu alayım, çevreye zarar vermeyeyim’ gibi düşünceler ile yetişen çocuklar, bir kendi yetiştikleri ortamı farklılaştıracaklar. İki, onların yetiştireceği çocuklar daha farklı duyarlı olacaklar. Bu açıdan da çok kıymetli olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Lokantalardan atık yağ topladım”

Lokantalardan atık yağ topladığını belirten 11 yaşındaki Berat Candemir, "Evliya Çelebi Ortaokulu’nda okuyorum. 11 yaşındayım. Ben babam ile lokantalar açıkken gezmiştik. Oralardan topladık. Lokantadaki görevliler veriyorlar. Yağlar artınca ben alıyorum” dedi.

Oğlunun başarısından dolayı gurur duyduğunu belirten baba Mustafa Candemir, "Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın başlattığı kampanyaya katılarak gurur duyduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Çocuğumun burada olmasından gururlanıyorum. Anlatılacak gibi değil. O yüzden el ele vererek çalışmakla birçok şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Biz de başardık” diye konuştu.

“410 kilogram atık yağ topladım”

8 yaşındaki Umut Kayra, “350 kilogram yağ topladım. Canlı dersime giremediğim için başkanımızın yaptığı yarışmaya katıldım” dedi.

410 kilogram yağ topladığını belirten Ebrar Ömür ise, “Okuldan haber verdiler. Ben yarışma yapıldığı zamandan beri katılıyorum. Babamlar sağ olsun evdekilerden, tanıdıklardan topladım. Evdeki herkes atık yağ toplayıcı. Genellikle de böyle yerlere veriyorlar” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20