Tuzla’da Milli Ağaçlandırma Günü’nde şehit ve gaziler için ağaç dikildi

Tuzla Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle, fidan dikme etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yıl boyunca takipleri yapılan şehit ve gazilerin isimlerine özel ağaç dikimi gerçekleştirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı’nın katıldığı programda 16 bin metrekarelik alana Tuzla Belediyesi tarafından üretilen bin 500 fidan çocuklar tarafından dikildi.

Tüm yurtta çeşitli fidan dikme programları ile kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, Tuzla’da da özel bir program ile kutlandı. Düzenlenen etkinlikte Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yıl boyunca takipleri yapılan şehit ve gazilerin isimlerine özel ağaç dikimi gerçekleştirildi. Şehit aileleri, çocuklarının adını taşıyan ağaçları dikerken duydu dolu anlar yaşadılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı da şehit aileleri ve gaziler ile birlikte ağaç diktiler. 16 bin metrekarelik alana Tuzla Belediyesi tarafından üretilen bin 500 fidan çocuklar tarafından dikildi.

“Sürdürülebilir bir dünya oluşturabilmek için ağaç dikiyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü yani 11 Kasım saat 11’i 11 geçe çok anlamlı bir programda buradayız. Burada tüm Tuzla’daki unsurlarımız, şehit yakınlarımız, gazilerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz, STK’lar, muhtarlar, seçilmiş meclis üyeleri ile birlikte tüm Tuzla’yı yansıtan bir toplulukla burada geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakacağımız dünyayı güzelleştiriyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız dünyayı daha iyi ve daha güzel kılmak için sürdürülebilir bir yaşam ve sürdürülebilir bir dünya oluşturabilmek için ağaç dikiyoruz” dedi.

“Gazilerimizin ve şehit ailelerimin burada olması çok anlamlı”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz de buradalar. Bir insanın, insanlık adına verebileceği en önemli şey canıdır. Canını bu millet için feda etmiş şehitlerimizin aileleri buradalar. Yine o uğurda yola çıkmış ama gazi olmuş gazilerimiz burada. Bu çok anlamlı bir şey. Çocuklarımız buradalar. Onların geleceği için buradayız. Ağaç yaşken eğilir sözüne istinaden gelecekte daha sorumlu bir birey, geleceği seven ve geleceğe daha güvenli adımlar atmaya çalışan, daha sürdürülebilir yaşam tarzını oluşturmak için çocuklarımıza şimdiden ağaca, yeşile, dünyanın tüm kaynaklarına, alternatif enerji kaynaklarına yönlendirme konusundaki tasarruflara çocuk yaşta başlanır. Bugün çocuklarımızın burada ağaç dikmeleri, gelecekte binlerce çocuğa ağaç dikme motivasyonunda bulunacak olan bir birey getirmiş olduk” dedi.

Akfırat Mahallesi’nde 16 bin metrekarelik alanda düzenlenen etkinliğe Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Başkan Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, gaziler, şehit aileleri, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi minikleri, Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri ile birlikte çok sayıda Tuzlalı çocuk katıldı.