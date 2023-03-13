Tuzla’da kentsel dönüşüm seferberliği

Tuzla Belediye ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğinde 2013 yılında Tuzla’nın risk haritası çıkartılarak, deprem için riskli yapı konutlarının tespiti yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile rezerv alan ilan edilen yerlerdeki yapı stoğunun yenilenme çalışmalarına hızlıca başlandı. Bu çerçevede Beşevler Mevki, Penguen Sitesi, Binevler Sitesi, Marmardos Sitesi, Ormet Sitesi ve Tıpkent Sitesi’nde dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın bire bir görüşmeleri ile 100 sitenin 60’ının kentsel dönüşüm projeleri onaylanırken, 40 site için görüşmeler sürüyor. 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi sonrasında orta hasarlı olan 67 binadan 30 tanesi yıkılarak yenisi yapılırken 10 bina güçlendirildi, geriye kalan 27 bina için tebligat gönderilerek boşaltılması süreci devam ediyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, göreve geldiği 2009 yılından itibaren Tuzla’nın planlı, akıllı ve depreme dayanıklı bir ilçe olması için projeler geliştirdi. Bu çerçevede Tuzla Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğinde 2013 yılında Tuzla’nın risk haritası çıkartılarak, deprem için riskli yapı konutlarının tespiti yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile rezerv alan ilan edilen yerlerdeki yapı stoğunun yenilenme çalışmalarına hızlıca başlandı.

İstanbul’un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri İçmeler Mahallesine yapılacak

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın seçim vaatleri arasında yer alan ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan satın alınan 20 bin metrekarelik alan rezerv alan ilan edilerek kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. Bölgede açılacak bağlantı yolu ile İçmeler Mahallesi ve Aydınlı Mahallesi’nin trafiği rahatlatılırken, 708 sosyal konut, rezerv alan içerisinde 6 bin metrekarelik ilkokul alanı, 7 bin 500 metrekarelik ortaokul alanı ve imar planının tamamında yüzde 60 düzenleme ortaklık payı yani donatı ayrıldı. Hem kentsel dönüşüm çalışmasına destek verecek, hem okul alanı kazandırılacak, hem trafiği rahatlatacak hem de sosyal donatı alanları ile İstanbul’un en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından birisi olan projeye, Tuzla Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partili Meclis üyeleri ret oyu vermiş, Mimarlar Odası tarafından da yürütmeyi durdurma davası açılmıştı.

Beşevler kentsel dönüşüm projesi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından Beşevler Mevkii ve yakın çevresindeki çarpık yapılaşma, yapı ömrünü tamamlamış betonarme yapılar olması sebebiyle kentsel dönüşüm çalışmasına başlandı. 77 bin metrekarelik alanın 30 bin metrekarelik bölümü konut alanı olarak planlandı. Geriye kalan kısma ise millet Bahçesi yapılarak yeşil alan olarak değerlendirilecek. Tuzla Belediyesinin yüzlerce aileyi ilgilendiren kentsel dönüşüm çalışmasına Mimarlar Odası tarafından dava açılarak yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Proje rezerv alan ilan edilerek dönüşüm çalışmalarına başlandı.

Penguen Sitesi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın site sakinleri ve hak sahipleri ile bire bir gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde 32 bin metrekarelik sitenin kentsel dönüşüm çalışmasına başlandı. Penguen Sitesi’ne 400’den fazla konut yapılarak depreme dayanıklı hale getirilecek. Projeye, yine Mimarlar Odası tarafından dava açılmış, ancak vatandaşın mağduriyetinin önüne geçilmesi için projeye devam ediliyor.

Binevler Sitesi

Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde bulunan ve fiziksel ömrünü tamamlamış Binevler Sitesi, hem sağlıklı yapılaşmaları sağlamak, hem de bölgede planlı kentsel gelişmeyi desteklemek amacıyla 9 bin 541 metrekarelik alan 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Rezerv Yapı Alanı" olarak ilan edildi. 202 Tuzlalının yaşadığı ve 3 blok 72 daireden oluşan sitenin dönüşümü tamamlandığının 180 bağımsız bölümden oluşan ve depreme dayanıklı yapı stoku oluşturulacak.

Marmados Sitesi

Mevcutta 40 daire bulunan Marmados Sitesi, 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi’ni yaşaması ve mevcut yapı stokunun yeni bir depremde sağlam kalacak durumda olmaması sebebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Rezerv Yapı İlan edilmiş ve sonrasında Dönüşümü destekleyici nitelik İmar planları onaylandı. 64 metrekare brüt daire alanına sahip 4 katlı 5 bloktan oluşacak yeni sitede kamu mülkiyetindeki parselin birleşmesi ile, çevre ile ilgili dönüşümü de destekleyecek olup 132 adet daire yapılacak.

Ormet Sitesi

Sağlıklı yaşam şartlarına elverişsiz, fiziki ömrünü tamamlamış 7 blok, 61 adet bağımsız bölümden oluşan Ormet Sitesi yerine, toplamda 5 bloktan oluşan 122 adedi konut, 8 adedi dükkân olmak üzere toplam 130 bağımsız bölümden oluşan bir site tasarımı yapıldı. Ormet Sitesi’nin yıkım işlemleri tamamlanırken, 22 bin metrekarelik alanda inşaat çalışmaları devam ediyor.

Tıpkent Sitesi

Fiziki ömrünün tamamlamış, 64 bağımsız bölümden oluşan, 4 bloklu Tıpkent Sitesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kanunu çerçevesinde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın hak sahipleri ile bire bir görüşmeleri sonucu yıkımı tamamlandı. 144 adet daireden oluşan yeni projenin inşaat çalışmaları devam ediyor.

40 sitenin dönüşümü için bire bir görüşmeler devam ediyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi öncesinde yapılan veya fiziki ömrünün tamamlamış olan 80 site ile bire bir görüşmeler gerçekleştirdi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde bulunan toplantı salonlarında birden fazla kez gerçekleşen görüşmeler çerçevesinde 100 sitenin 60’ının kentsel dönüşüm projeleri onaylanırken, 40 ile de görüşmeler sürüyor.

Gölcük Depremi’nde orta hasar alan binalar yıkılıyor

1999 depreminden sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teknik ekipleri karot örnekleri alınarak risk raporu hazırlanmıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından Gölcük Depremi sonrası orta hasarlı olan 67 binanın hak sahipleri ile bire bir görüşmeler gerçekleştirilmişti. Yapılan görüşmeler neticesinde 30 bina dönüşüme girmiş, 10 tanesi için ise güçlendirme çalışması yapılmıştı. Geriye kalan 27 binanın hak sahipleri ile Başkan Yazıcı, görüşmeler yaparak binaların yenilenmesi gerektiğini belirtmişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 binaya tebligat gönderilerek boşaltılması ve oturanların binalardan ayrıldıktan sonra yıkılma süreci başladı.

“Yaptığımız her kentsel dönüşüm projesine engel çıkarttılar”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tuzla Belediyesi olarak yıllardır “Kentsel Dönüşüm” için çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede bin 876 binamızı, 8 bin 665 bağımsız bölümü dönüştürdük. Hali hazırda 60 sitenin kentsel dönüşümünü onayladık. 40 site ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Şubat ayı itibarıyla Tuzla’da TOKİ’nin 20 bin yeni konut projesi ilerlemeye başladı. Tuzla Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut eliyle yaptığımız deprem güvenli 8 bin 485 konuta vatandaşlarımızı yerleştirdik. Takip eden süreçte de aynı gayret ve duyarlılıkla devam edeceğiz. Yaptığımız her kentsel dönüşüm projesine Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri başta olmak üzere Muhalefet Meclis Üyeleri ve bir siyasi partinin arka bahçesi gibi çalışan Mimar Mühendisler Odaları engel çıkarttılar, engel çıkartıyorlar. Vatandaşlarımızı akla gelmedik iddia ve iftiralarla kentsel dönüşüme karşı tahrik ettiler, tahrik ediyorlar. Açtıkları davalarla süreci uzatıyorlar. Her kentsel dönüşüm projesine rantsal dönüşüm yaftası yapıştırarak bu hayati dönüşüm çalışmalarını karalıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bu zihniyetin engelleri nedeniyle kentsel dönüşüm projeleri maalesef yeterince yapılamadı”

Başkan Yazıcı, “On binlerce vatandaşımızın canı üzerinden siyaset devşirme gayretiyle çırpınıyorlar. İşin en trajik kısmı şu, ‘şimdi neden Kentsel Dönüşüm yapılmıyor’ diyebilecek kadar yüzsüzler. Tuzla’da Beşevler Kentsel Dönüşüm projemize, İçmeler Askeri Alan Kentsel Dönüşüm Projemizi, Penguen Sitesi ve Yakın Çevresi Kentsel Dönüşüm Projemize, Eski 6292 Parsel ve Yakın Çevresi Kentsel Dönüşüm Projemize red oyu verdiler. Marmados - Bin Evler sakinlerini ‘Yaptırmayın, kentsel dönüşümü biz iktidar olunca yaptırırız.’ diyerek engellemeye çalıştılar. Yani meclis kararı gerektiren tüm dönüşüm projelerine kulp takmaya çalıştılar, meseleyi sulandırdılar, vatandaşımızı Rantsal Dönüşüm diyerek tahrik etmeye çalıştılar. Türlü gerekçelerle mahkemeye giderek süreçleri yavaşlattılar. Hepsini Tuzla halkına bir kez daha şikayet ediyorum. Deprem bölgelerinde bu zihniyetin engelleri nedeniyle kentsel dönüşüm projeleri maalesef yeterince yapılamadı. Canlarımıza mal oldular. Lütfen buna Tuzla’da hiçbir vatandaşımız prim vermesin” dedi.