Tuzla’da Halk Günü buluşmaları yeniden başladı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın 12 yıldır her perşembe günü düzenlediği ve korona virüs salgını nedeniyle ara verilip sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği ‘Yüz Yüze Halk Günü’ yeniden başladı. Vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Yazıcı, talep ve önerileri dinledi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, her perşembe günü yüz yüze düzenlediği ve korona virüs salgını nedeniyle ara verilen ‘Halk Günü’ görüşmelerine yeniden başladı. Tuzla Belediye Binası Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen Halk Günü’ne Tuzlalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere dikkat edilerek gerçekleştirilen görüşmelerde Başkan Yazıcı, vatandaşlar ile tek tek görüşüp talep ve önerileri dinledi. ‘Halk Günü’ her perşembe günü gerçekleştirilmeye devam edecek.

“Halk günü buluşmaları ile vatandaşlarımızla bir araya geldik”

Belediye Başkanı Yazıcı, ”Tuzla’da mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarımız ile sık sık bir araya geliyoruz. Ancak bir isteğini benimle birebir paylaşmak isteyen hemşerilerimizle Halk Günü’nde bir araya geliyorduk. Bu görüşmelerimize pandemi nedeniyle bir süre ara verip online olarak devam etmiştik. Artık yüz yüze görüşmelere tekrar başladık. Tuzla’nın en ucunda yaşayan vatandaşlarımıza bile ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Tuzla’da kimsenin yalnız hissetmemesi için yoğun mesai harcıyoruz. Biz 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlarımızın gönlüne dokunmaya devam edeceğiz” dedi.