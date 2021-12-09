Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın inşaat halindeki 2 katlı deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, büyük çapta hasara neden oldu.