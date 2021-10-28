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Tuzla’da Cumhuriyet Bayramı’na özel bisiklet turu düzenlendi

Tuzla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. 7’den 70’e bisiklet severlerin katıldığı tur, büyük ilgi gördü. Tuzlalılara müjde veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Şu anda da Tuzla Belediyesi olarak düzenlediğimiz 19 kilometrelik bir parkur hazırlığımız var. İhalesini yapacağız. Bisiklet sporunun Tuzlamızda çok farklı bir aşamaya geleceğini şimdiden söyleyebilirim” dedi.

İSTANBUL 28.10.2021, 18:00
Tuzla’da Cumhuriyet Bayramı’na özel bisiklet turu düzenlendi

Tuzla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. 7’den 70’e bisiklet severlerin katıldığı tur, büyük ilgi gördü. Tuzlalılara müjde veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Şu anda da Tuzla Belediyesi olarak düzenlediğimiz 19 kilometrelik bir parkur hazırlığımız var. İhalesini yapacağız. Bisiklet sporunun Tuzlamızda çok farklı bir aşamaya geleceğini şimdiden söyleyebilirim” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da çeşitli etkinliklerle kullanmaya başlandı. Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Tuzlalı bisiklet severlerin katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Bisiklet Turu gerçekleştirildi. Düzenlenen bisiklet turuna, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte 7’de 70’e Tuzlalı bisiklet severler katıldı. Yaklaşık 10 km süren bisiklet turunda bisiklet severler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bisiklet kortejini gören Tuzlalı vatandaşlar cep telefonları ile kayıt alırken, Cumhuriyet Bayramı coşkusu dolu dolu yaşandı. Bisiklet Turu öncesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Başkan Yazıcı’ya Bisiklet Lisansı verildi.

“Gelenekselleşen bir bisiklet turunu daha bitirmiş oluyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümü kutlamalarının ilkinde bugün Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktık. İkinci program olarak da Tuzla Kaymakamlığımız, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte Cumhuriyet Bisiklet Turu’nu gerçekleştirdik. Gelenekselleşen bir bisiklet turunu daha bitirmiş oluyoruz. Katılan tüm öğrencilere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bisiklet sporunun Tuzlamızda çok farklı bir aşamaya geleceğini söyleyebilirim”

Tuzla’da bisiklete yoğun ilgi olduğunu belirten Başkan Yazıcı, bir de müjde vererek, ”Özellikle E-5 altındaki bölgemiz bisiklet için çok ideal bir alan. Daha düz ve çok az yokuşu olan bir bölgemiz. Şu anda da Tuzla Belediyesi olarak düzenlediğimiz 19 kilometrelik bir parkur hazırlığımız var. İhalesini yapacağız. Bisiklet sporunun Tuzlamızda çok farklı bir aşamaya geleceğini şimdiden söyleyebilirim” dedi.

Bisiklet Turu’na katılan Mehmet Porsuk, ”Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Tuzla Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu bu etkinlik çok güzel. Bugün hepimiz için çok sevinçli bir gün. Atamıza bugünü bizlere armağan ettiği için teşekkür ederiz” dedi.

Çelenk sunma töreni düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle ilçe protokolünün katılımı ile Tuzla Sahil Tören Alanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Bando Takımı, Cumhuriyet Şarkıları çaldı.

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