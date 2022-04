Tuzla’da başladı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesiyle Türkiye’ye yayıldı: Türkiye’nin İyilik Şampiyonası

Tuzla’dan başlayarak İstanbul’a yayılan, lise ve üniversiteli gençlerin iyilik dağıtarak yarıştıkları İyilik Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile tüm Türkiye’ye yayılıyor. Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İyilik Şampiyonası’nda özellikle amacımız pozitif bir pandemi, pozitif bir salgın oluşturmak ve bunu Tuzla’dan İstanbul’a oradan da Türkiye’ye ve dünyaya yayılan bir pandemiye dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Tuzla’dan başlayıp İstanbul’a yayılan ve gençlerin insanlık için, çevre için, hayvanlar için kısacası nefes alan tüm canlılar için iyilikte yarıştığı, İyilik Şampiyonasını Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye projesi haline dönüştürdü. Bu çerçevede Ankara’da özel bir lansman yapıldı. Düzenlenen tanıtım toplantısı törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İyilik Şampiyonası yarışmacıları ve çok sayıda genç katıldı.

“3 ay sonunda en çok puanı alan takım birinci olacak”

Tuzla Belediyesi’nin İstanbul’dan başlattığı İyilik Şampiyonası’nda farklı okullardan, ilçelerden, ilgi alanlarından lise ve üniversiteli gençler iyilik için kıyasıya mücadele ediyor. 4 bin gencin kurduğu 4 kişiden oluşan bin takım, her hafta tanımlı görevlerde yarışıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından haftalık olarak ilan edilecek görevi yerine getirecek gençler, gösterecekleri performans doğrultusunda puanlar alıyor. İstanbul’da başlayan ve 3 ay sürecek yarışma süresince en çok puanı alan takımlar birincilik ödülünü almaya hak kazanacaklar. Kazanılan her puan sonrasında dereceye giren takımların yarışmacıları yurt dışı seyahatleri başta olmak üzere yüzlerce farklı ödülden yararlanabilecekler.

“Bu özgün proje için Tuzla Belediyemiz ile işbirliği yapıyoruz”

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,” Bugün gençlerimiz vicdanıyla, merhametiyle, adalet anlayışı ile tüm dünyaya rol model olan gençlerimizi yine iyiliğe, güzelliğe ve daha iyi olmaya teşvik eden bu ince fikirli özgün proje için Tuzla Belediyemiz ile işbirliği yapıyoruz. Pek çok konuda olduğu gibi gençlerle ilgili çalışmalarını da ilgiyle ve takdirle takip ettiğimiz Tuzlamızın kıymetli Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı bey ve ekibini gönülden tebrik ediyorum ve alkışlıyorum” dedi.

“Saatlerimizi iyiliğe ayarlıyoruz”

Bakan Kasapoğlu,” Başlangıçta İstanbul için öngörülen bu projeyi hep birlikte 81 ilimizin tüm noktalarına tüm bölgelerine birlikte yaygınlaştıracağız. Bu müjdeyi de bu vesile ile sizlerle paylaşmak istiyorum. Her bir etabında ayrı ayrı ödüllerin ve teşviklerin olduğu bu şampiyonaya bütün gençlerimizi davet ediyorum. Unutulmaz özgün ve sevgi dolu bir hikaye yazmak için gençler gelin takımınızı kurun, kalbinize ve potansiyelinize inanın, şampiyonaya başvurun. Her hafta farklı bir etapla gerçekleştirilecek olan bu şampiyonada en başından itibaren takip ediyoruz. Her hafta muhteşem performanslara şahit olacağımıza inanıyorum. Saatlerimizi iyiliğe ayarlıyoruz. Şu andan itibaren 81 ilimizde Tuzla Belediyemizin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek. Dünyayı daha yaşanabilir kılacak olan iyiliğe gönül vermiş siz değerli gençlerimizle inanıyorum ki bu yolu yürümenin hazzı hepimiz için bir başka olacak. Yolunuz açık olsun, iyi olan güzel olan kazansın diyorum” dedi.

“İyiliği pozitif pandemiye dönüştürmek istiyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bu şampiyonayı iyiliğe olan farkındalığı artırmak, iyilik için gençlerimizin dinamizmini daha aktif hale getirmek, bireysel ve toplumsal olarak iyiliği artırmak, iyiliği gençler ile artırmak üzere tasarladık. Basit ama özellikle iyilik dolu görevler hazırladık. Şampiyonanın ilk tanımlanan görevi hadi gülümse ve gülümseten kutuydu. Biz çok kısa bir sürede 175 bin insanın gülümsemesi sağladık. İşin başı sağlık diye bir söz vardır. Ben doktorum. Bizim için hep sağlıktır. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı tanımlarken yeni bir tanım ekledi. Bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyilik hali olarak tanımlıyor. Ruhu zinde tutmak için hareketlilik gerektiğini düşünüyoruz. Ruhumuzu zinde tutacak en iyi hareketin iyilik olduğuna inanıyoruz. İyilik yaparak ruhumuzu zinde tutmaya çalışıyoruz. Sosyal iyilik halini tariflerken, insanların yardımlaşması, dayanışması ve birbiriyle selamlaşması ile birlikte sosyal olarak iyilik halinin bir göstergesidir. Bu şampiyonada aslında hem biz hem de paydaşlarımız için, özellikle gençler hep birlikte iyilik antrenmanı yapıyoruz. İyilik antrenmanı ile geleceğe ve özellikle ülkemizin geleceğini hazırlıyoruz. Her alanda iyilik için tek tek ve takım olarak çalışıyoruz. İyiliğin duygu ve düşünce kadar eylem ve hareketlilik gerektiğini, özellikle de bunu sakladığını deneyimleyerek öğreniyoruz. İyiliğe tanık olmanın iyilik yapmaya ilham kaynağı olduğunu, iyiliğin pozitif bir virüs gibi yayılmasına neden olduğunu gösteriyor. Yanlış anlaşılmak istemem ama bizim amacımız, İyilik Şampiyonası’nda özellikle amacımız pozitif bir pandemi, pozitif bir salgın oluşturmak ve bunu Tuzla’dan İstanbul’a oradan da Türkiye’ye ve dünyaya yayılan bir pandemiye dönüştürmek istiyoruz” dedi.