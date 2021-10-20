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Tuzla’da atık yağ biriktirene temizlik seti

Vatandaşları sıfır atık çalışmalarına teşvik etmek isteyen Tuzla Belediyesi, özel bir kampanya başlattı. Evlerinde ya da iş yerlerinde atık yağları toplayan ve topladıkları yağı Tuzla Belediyesi ekiplerine teslim eden vatandaşlara temizlik seti hediye ediliyor.

İSTANBUL 20.10.2021, 13:05
Tuzla’da atık yağ biriktirene temizlik seti

Vatandaşları sıfır atık çalışmalarına teşvik etmek isteyen Tuzla Belediyesi, özel bir kampanya başlattı. Evlerinde ya da iş yerlerinde atık yağları toplayan ve topladıkları yağı Tuzla Belediyesi ekiplerine teslim eden vatandaşlara temizlik seti hediye ediliyor.

Tuzla Belediyesi çevre bilincini geliştirmek ve doğaya zarar vermeden yaşama anlayışını güçlendirmek amacıyla ilçe genelinde ödüllü ’Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası’ başlattı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında evlerinde ya da iş yerlerinde biriktirdikleri atık yağları Tuzla Belediyesi ekiplerine teslim eden vatandaşlara, içerisinde bulaşık sabunu, bulaşık süngeri ve vileda takımı gibi ürünlerin yer aldığı temizlik seti hediye ediliyor. Atık yağ toplama kampanyasına Tuzlalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, biriktirdikleri atık yağların alınması için Tuzla Belediyesi Beyaz Masa’yı arayarak kayıt oluşturabilecek. Kayıt sonrasında Tuzla Belediyesi Atık Yağ Toplama ekipleri, adreslere giderek atık yağları teslim alıyor. Ödüller, toplanan atık yağların litresine göre veriliyor.

“Topladığımız atık yağlar tesislerimizde biodizele dönüştürülüyor”

Atık yağları toplayan Tuzla Belediyesi personeli Yasin Yılmaz, "Tuzla Belediyesinin düzenlemiş olduğu kampanya doğrultusunda hanelerden bitkisel atık yağları toplayarak karşılığında hediyeler veriyoruz. Tuzla’da haftada iki kere toplama yapıyoruz ve haftada ortalama bir ton bitkisel atık yağ topluyoruz. Topladığımız atık yağları tesislerimizde biodizele dönüştürülüyor” dedi.

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