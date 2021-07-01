Tuzla’da arıcılık kursunu tamamlayanlar sertifikalarını aldılar

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın talebi üzerine Tuzla Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen Arıcılık Kursu’na kurslara katılan 12 kursiyer sertifikalarını aldı. Arıcılık Kursu’na katılan ve başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı takdim etti.

Arıların ekolojik sistemdeki önemine dikkat çekmek için Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın talebi üzerine Tuzla Halk Eğitimi Merkezi tarafından verilen ‘Arıcılık Kursu’ tamamlandı. Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla Rumeliler Derneği’nden katılan 12 kadın, 2 ay süren eğitimler sonucunda başarılı olarak sertifika almaya hak kazandılar. Kursları başarı ile tamamlayan kadınlara sertifikaları, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Tuğba Muslu, Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şahin Çat, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Adnan Sarıyıldız’ın katıldığı etkinlik ile takdim edildi. Ayrıca Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kutlanamayan 20 Mayıs Dünya Arı Günü de kutlandı. Tuzla’da yaşayan ve Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan ihtiyaç sahibi ailelerin ürettiği arı temalı ürünler de Gönül Elleri Çarşısı Ekolojik Pazar’da satışa sunuldu. Satılan ürünlerden elde edilecek gelir yine ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçları için kullanılacak

“Arı var ise hayat vardır”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, arıların dünya üzerindeki önemine dikkat çekerek, ”Biz Gönül Elleri Çarşısı olarak 8 ay önce Ekolojik Pazarımızı açtık. Bu pazarı açmamızdaki en önemli sebeplerden bir tanesi; ekolojik dengeye zarar vermeden yaşamayı öğretmekti. Gönül Elleri Çarşımızın böyle bir yüzü olsun istedik. Yaşadığımız Korona virüs salgını sürecinde ve bugünlerde yaşadığımız doğa sorunlarına baktığımız zaman insanların dünyayı kötü kullandığını görüyoruz. Bu hepimize zarar veriyor. Denizimize, doğamıza, ağaçlarımıza zarar verirken en çok arılara zarar veriyor. 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle bu programı düzenlemiştik ama pandemi nedeniyle ötelendi. Arı var ise hayat vardır. Çünkü arılar hassas varlıklardır. En ufak bir kimyasal artıktan etkilenebilirler. Bu sebepten dolayı arıların bizlere verdikleri hayatı düşünerek biz de onların hayatını öncelememiz gerekiyor. Bu farkındalığı arttırmak için arkadaşlarımız aynı zamanda kursiyer oldular. Arı dünyasını öğrendiler. Bu bakımdan kendilerini tebrik ediyorum. Bugün de hep birlikte bunun kutlamasını yapıyoruz. Özün sözü; dünyamıza iyi davranmamız gerekiyor ki o da bize iyi davransın. Bizler ne ekersek onu biçiyoruz” dedi.