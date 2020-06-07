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Tuzla’da 65 yaş üstü vatandaşlar bahçede çapa yaptı, ürün topladı

TUZLA’DA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR BAHÇEDE ÇAPA YAPTI, ÜRÜN TOPLADI

Tuzla’da 65 yaş üstü vatandaşlar bahçede çapa yaptı, ürün topladı

TUZLA’DA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR BAHÇEDE ÇAPA YAPTI, ÜRÜN TOPLADI

07 Haziran 2020 Pazar 15:12
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Tuzla’da 65 yaş üstü vatandaşlar bahçede çapa yaptı, ürün topladı

Tuzla’da sokağa çıkma izni olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sosyal aktivitelerin düzenlendiği ve Türkiye’nin en kapsamlı yaşlı merkezlerinden biri olan “Mutluluk Merkezi”nde ağırlandı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar bir yandan çapa yaparken bir yandanda ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ürün topladı.

Tuzla Belediyesi, korona virüs sürecinde aylardır evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların izinli olarak dışarı çıkabildikleri zaman diliminde onların moral ve motivasyonunu yükseltmek için birbirinden eğlenceli etkinliklere imza attı. Yine sokağa çıkma izinleri olduğu bugünde 65 yaş üstünü yalnız bırakmayan Tuzla Belediyesi, onları ikinci evleri olan hem eğlenip hem organik üretime katkıda bulundukları Tuzla Belediyesi Mutluluk Merkezi’nde ağırladı. Beş yıl önce kurulan ve sakinleri tarafından ismi ‘Mutluluk Merkezi’ olarak değiştirilen merkezde, pandemi dönemi öncesinde de olduğu gibi el işlerinden, resim etkinliğine, kitap okumadan, açık havada spor keyfine kadar çok sayıda aktiviteye katıldılar. Türkiye’nin yaşlılar için kurulan en kapsamlı merkezlerinden biri olan merkezde düzenlenen etkinlikler kapsamında 65 yaş ve üstü yaşlılar, organik tarım yaptıkları bahçeye girdiler ve ihtiyaç sahipleri için çilek, dut, nane toplamanın yanı sıra hali hazırda dikili olan mevsim sebzelerinin de bakımını yaptılar.

“Büyüklerimiz toprağı seviyor”

Toplumda büyüklere karşı olan ilgi ve duyarlılığı artırmanın önemli olduğu günlerden geçildiğini vurgulayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Büyüklerimizle birlikte olabilmek için daha önce yaşlılar evini yapmıştık. İleri yaştaki vatandaşlarımızla birlikteliğimiz uzun zamandır burada devam ediyor. Aynı zamanda organik tarıma da başladık. Büyüklerimiz toprağı seviyorlar. Toprakla haşır neşir olmayı seviyorlar. Birçok hobi alanı var bu evimizde. Ama toprakla uğraşmak deyince büyüklerimiz daha bir ilgi gösteriyor. Gerçek veren, gerçek bağışlayan, gerçek ana, gerçek üretim topraktır. Bir koyar elli alırsınız. Onlarda bunu çok iyi biliyorlar. Bunu genç nesillere de anlatmak lazım. Burada çok güzel uğraşları var. Kendi akranlarıyla buluşup hep birlikte toprakla uğraşıyorlar. Tam olarak organik diyemeyiz ama doğal ürünleri elde etmeye çalışıyorlar. Alın teri dökerek büyüklerimiz burada meyve ve sebzelerini yetiştiriyorlar. Üretilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi de işe başka bir boyut kazandırıyor. Büyüklerimizle birlikte burada güzel bir eko sistem kurduk. Kendileri zaman harcayıp üretiyorlar. Ürettiklerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyorlar” diye konuştu.

“Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz”

Mutluluk Merkezinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden 70 yaşında olan Enver Ken, “Burada çapa yapıyoruz. Ürünlerimizin bakımını yapıyoruz. Bugün yasağımız kalktı, bizde gezmeye geldik bahçelerimizi. Hastalık nedeniyle gelememiştik buraya. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tuzla Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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