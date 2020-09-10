Tuzla’da 250 aile daha tapusuna kavuştu

Tuzla’nın Mimar Sinan Mahallesi’nde 15 yıldır devam eden tapu sorunu çözen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, düzenlenen törenle 250 aileye daha tapusunu verdi. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen tapu dağıtım töreninde konuşan Başkan Yazıcı; “Geçmişten gelen bu kanayan yaraları çözmek içinde hep beraber uğraşıyoruz” dedi.

Tuzla’da 250 ailenin yıllardır devam eden tapu hayali gerçek oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Mimar Sinan Mahallesi’nde 15 yıldır devam eden iskan ve tapu sorununu çözüme kavuşturarak ailelerin yüzünü güldürdü. Sorunun çözüme kavuşmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşayan aileler düzenlenen törenle tapularını aldı. Tapuları hak sahiplerine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı takdim etti. Ailelerin tapularına kavuşması için 10 yıldan uzun süredir mücadele ettiklerini belirten Başkan Yazıcı, vatandaşların artık bu konuda hiçbir mağduriyet yaşamayacaklarını söyledi.

Kanuni boşluk yeni düzenlemelerle çözüldü

Geçmişten gelen sorunların çözüme kavuşturulması için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Belediye başkanı olduğum ilk yıllarda, özellikle başlayan bir durum. O dönemde kanuni boşluklardan yararlanan müteahhitler, zamanından önce dairelerini satıp, özellikle ruhsattan sonra iskan almadan gitmek gibi, kanuni bir boşluk vardı. Geçmişten gelen sorun bu sitede yaşanıyordu. Özellikle de bu siteyle ilgili çok sıkıntılar yaşandığı süreçte elimizden geleni yaptık. Hükumetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, bu konunun sıkıntılarını fark edip, geçtiğimiz yıl itibariyle yeni kanuni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerle artık inşaat belli bir seviyeye gelmeden satış yapılmasının önüne geçilmiş oldu” dedi.

Tapularına kavuşmak için yıllardır bekleyen site sakinleri, sevinçlerini dile getirirken, sorunu çözmek için yıllardır gayret gösteren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ettiler.

Bu sorunlar artık yaşanmayacak

Başkan Yazıcı, vatandaşların bu konuda artık hiçbir mağduriyet yaşamayacaklarını da ifade ederek, “Geçmişten gelen bu kanayan yaraları çözmek içinde hep beraber uğraşıyoruz. Bu sitede onlardan bir tanesiydi. Aslında yapmamız gereken onlarla birlikte olmaktı. Ama bazen şu sorunlar oluyordu. Daireyi satın alan birisi ilk önce satın almadan burası iskan alabilir mi? alamaz mı? diye sormadan daireyi alıp, sonradan gelip iskan alamadığını söylüyordu. Böylesine paradokslardan oluşuyordu. Ancak yeni çıkan kanun düzenlemesiyle, sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın bünyesinde çıkan bu kanun düzenlemesiyle, artık belli bir seviyeyi bitirmeden hiçbir satış yapamayacağını, tamamını bitirdiğinde zaten iskana haiz olacaktır. Bu sorunlar artık yaşanmayacak ama, geçmişten gelen bu sorunları da çözüyoruz” şeklinde konuştu.

Bina sakini Melek Elmacı, “Yaklaşık on bir yıldır bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. Tabii bundan dolayı artık mutlu ve kendimizi daha güvende hissediyoruz. İskanımız olduğu için mutluyuz. Kendimizi daha güvende hissediyoruz” dedi.

Yusuf Akbulut ise, “Ben 3- 3 buçuk yıldır bekliyordum. Bu da baya bir sorundu zaten. Sürekli toplantılarımızda gündeme geliyordu. Sağ olsun başkanımız geldi. Başkanımız bunun bize sözünü verdi elinden geldiğini yapacağını söyledi. Sağ olsun verdi tapumuzu aldık. Çok mutluyuz, şu anda kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.