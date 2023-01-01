Tuzla’da 2023 yılının ilk bebekleri ve annelerine Başkan Yazıcı’dan hediye

Tuzla Devlet Hastanesi’nde 2023 yılının ilk bebekleri hediyelerle karşılandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi çerçevesinde dünyaya gelen bebekler ve anneleri, evlerinde ziyaret edilerek hediyeler takdim ediliyor. Yapılan bu ziyaretlere ek olarak yeni yılın ilk bebekleri ve anneleri hastanede ziyaret ediliyor. Tuzla Devlet Hastanesi’nde bebeklerini 2023 yılının ilk gününde kucaklarına alan anneler ziyaret edilerek, Başkan Yazıcı’nın selamları iletildi. Annelere içerisinde ıslak mendil, bebek bezi, pudra gibi malzemelerin olduğu set hediye edilerek, mutluluklarına ortak olundu.