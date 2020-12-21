Tuzla’da 110 bin ton evsel atık toplandı

Temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları için geri dönüşüme önem veren Tuzla Belediyesi, 2020 yılı içerisinde yaptığı çalışmalar ile yaklaşık 110 bin ton evsel atık topladı. Çalışmaları değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Sıfır Atık Projesi kapsamında 2023 yılına kadar Tuzlamızda yüzde 35’lik bir geri dönüşüm sağlayarak hem ekonomik katma değer oluşturabilmek hem de gelecek nesillere güzel bir Tuzla bırakabilmek için, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi için kollarımızı sıvadık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Karbon ayak izini küçültmek, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesiller adına korumak, doğal ve yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etmek ve atıkların çöp olarak doğaya atılmadan geri dönüşüme kazandırılması için birçok öncü çalışma başlatan Tuzla Belediyesi, 2020 yılı içerisinde yaptığı çalışmalar ile tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı. 363 ton bayat ekmek, 22 bin 464 ton moloz, koltuk ve dolap, 8 bin ton ambalaj atık, 3 ton elektronik atık, 163 ton tekstil atığı, 1 ton 157 kg atık pil, 180 bin litre bitkisel atık yağ, 8 bin 120 ton atık dal ve 110 bin ton evsel atık topladı.

“Tuzlamızda geri dönüşüme çok önem verdik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 2017 yılında başlattığı proje kapsamında 2023 hedefini Tuzla’da yakalayacaklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı Sıfır Atık Projesi ile 2023 yılında hedeflenen yüzde 35 ve 20 milyar dolarlık bir geri dönüşüm hedefini kazanmak, hem ekonomik hem de doğal kaynakları tükenmemiş bir ülkeyi gelecek nesillere bırakabilmek için bir proje başlatılmıştı. Bu proje kapsamında ülkemizde olduğu gibi Tuzlamızda da geri dönüşüme çok önem verdik. Geri dönüşüm konusunda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Biz evlere varıncaya kadar, bayat ekmeklerin geri dönüşümü, bunun yanında elektronik atıklar, kağıt ve evsel atıklardan çok zor olmasına rağmen çok başardığımız sıvı yağ toplanmasına kadar her türlü konuda, biz de 2023 yılına kadar Tuzlamızda yüzde 35’lik bir geri dönüşüm sağlayarak hem ekonomik katma değer oluşturabilmek hem de gelecek nesillere güzel bir Tuzla, güzel bir ülke bırakabilmek için Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi için kollarımızı sıvadık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Bayat ekmekler barınaklara götürülüyor

Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm sitelerde ve ilçenin çeşitli noktalarına konulan bayat ekmek kutuları ile vatandaşlar evlerinde bayatlayan ekmekleri kutulara bırakıyor. Tuzla Belediyesi’ne bağlı ekipler her gün bayat ekmek kutularından alarak, topladıkları ekmekleri, barınaklara ve besicilik ile uğraşan vatandaşlara ulaştırıyor. Tuzla Belediyesi 2020 yılında yaptığı çalışmalar ile toplam 363 ton bayat ekmeği çöp olmaktan kurtardı.

Her gün moloz, koltuk ve dolap atıkları toplanıyor

Tuzla’da tadilat ve inşaat sırasında ortaya çıkan moloz atıklar ile birlikte koltuk ve dolap atıkları da Tuzla Belediyesi tarafından toplanıyor. Vatandaşların Tuzla Belediyesi’ne bildirdiği talepler ile birlikte ekiplerin çalışmalar sırasında denk geldiği atıkları topluyor. 2020 yılı içerisinde toplam 22 bin 464 ton moloz, koltuk ve dolabı geri kazandırarak ekonomiye katkı sağladı.

8 bin 120 ton atık dal toplandı

Tuzla ilçe sınırları içerisinde hem belediyenin hem de vatandaşların yaptığı budama çalışmaları ve doğal yollarla yaşanan kırılmalar neticesinde ortaya çıkan atık dallar, Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından toplanıyor. 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ile 8 bin 120 ton atık dal toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Ambalaj atıklar yeniden kullanılabilir duruma getiriliyor

Tuzla’da plastik, metal, kâğıt, karton, kompozit, cam şişe gibi ambalaj atıkları düzenli olarak toplanıyor. İlçe genelinde konuşlandırılan atık konteynerleri ile 2020 yılı içerisinde 8 bin ton ambalaj atığı toplandı. Toplanan ambalaj atıkları geri dönüşüm süreci sonunda yeniden kullanılabilir duruma getiriliyor.

Atık yağlar çevreci biyodizele dönüştürüyor

Kullanılma sonucu atık olan yağların doğaya karışmaması ve zarar vermemesi için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen ‘Evlerden Atık Toplama’ projesi ile vatandaşların evlerine gidilerek atık yağlar toplanıyor. Toplanan atık yağlar, Lisanslı Geri Kazanım Tesisi’nde kimyasal işlemlerden geçerek biyodizele dönüştürülüyor. Tuzla Belediyesi 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ile 180 bin litre bitkisel atık yağ topladı.

Bin 157 kg atık pil, 3 ton elektronik atık toplandı

Tuzla Belediyesi’ne bağlı ekipler periyodik olarak yaptığı toplama çalışmaları ile elektronik atıkları toplamaya devam ediyor. 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ile 3 ton elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı. Tuzla’nın 17 mahallesinde bulunan belirli noktalarda oluşturulan pil toplama alanları ile bin 157 kg atık pil dönüşüme kazandırıldı.

Tekstil atıkları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor

Tuzla’nın 17 mahallesinde bulunan Tekstil Atık Kumbaraları’na atılan tekstil atıkları ekipler tarafından toplanarak ayrıştırılıyor. Kullanabilecek durumda olanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. 2020 yılı içerisinde toplam 162 bin 327 kg tekstil atık toplandı.