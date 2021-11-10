Tuzla’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Tuzla Sahil Tören Alanı’nda düzenlenen törende 9’u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yumdu. Atatürk’ün hayata veda edişinin 83’üncü yılında, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da anma programı düzenlendi. Düzenlenen törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende katılımcılar, Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile program sona erdi.