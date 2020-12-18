banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Kural’a ne ceza verildi?
Ahmet Kural’a ne ceza verildi?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cevap
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cevap
Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, hangi günleri kapsıyor?
Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, hangi günleri kapsıyor?
Kulüpler Birliği'nden 60 saniyelik protesto duyurusu
Kulüpler Birliği'nden 60 saniyelik protesto duyurusu

Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi

Tuzla, Korona virüs salgınına rağmen işletmecilerin cazibe merkezi haline geldi. Sürekli yeni işletmelerin açılması ile birlikte hem işletmecilerin hem de vatandaşların yüzü gülüyor. Bugün yapılan 2 açılışa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Hem ekonomik katma değer hem de özelliklede istihdam açısından her türlü yatırımın, en ufak bir iş yerinin biri bile bizim için çok kıymetli” dedi.

İSTANBUL 18.12.2020, 17:28
1
Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi

Tuzla, Korona virüs salgınına rağmen işletmecilerin cazibe merkezi haline geldi. Sürekli yeni işletmelerin açılması ile birlikte hem işletmecilerin hem de vatandaşların yüzü gülüyor. Bugün yapılan 2 açılışa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Hem ekonomik katma değer hem de özelliklede istihdam açısından her türlü yatırımın, en ufak bir iş yerinin biri bile bizim için çok kıymetli” dedi.

Tuzla ilçesi, Korona virüs salgınına rağmen işletmecilerin cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ile her kesimden vatandaşın yaşadığı Tuzla’da 2 yeni işletme daha açıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katıldığı törenler ile açılan işletmeler, faaliyetlerine başladı. Tuzla ilçesi Postane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir süpermarketin açılışına katılan Başkan Yazıcı, kurdele kesti. Kurdele kesiminin ardından süpermarkette incelemelerde bulunan Başkan Yazıcı, ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Buradaki açılışın ardından Orta Mahalle Demokrasi Caddesi’nde bulunan kasap dükkânı açılışına katılan Başkan Yazıcı burada da kurdele kesip incelemelerde bulundu.

“Tuzla’ya yapılan yatırımlar çok kıymetli”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı açılış sırasında yaptığı açıklamada, ”Tuzla Belediye Başkanı olarak Tuzla sınırları içerisinde yapılan bütün yatırımları, hem halkımıza hem ilçemizin kentsel manada hem de toplumsal manadaki sosyoekonomik gelişmeler açısından çok kıymetli olduğunu her zaman düşündük. Tuzla’mız için her türlü yatırımın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bugün bir açılışta daha, Tuzlamızda yıllar öncesinde ‘Hiçbir şey yok. Biz Pendik’e Kadıköy’e gitmek zorunda kalıyoruz’ denilen bir Tuzla’da, Migros’u görmekte bizim için önemli biri mutluluk kaynağıdır. Hem ekonomik katma değer hem de özelliklede istihdam açısından her türlü yatırımın, en ufak bir iş yerinin biri bile bizim için çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 11 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Ankaragücü 11 8
21. Denizlispor 11 6
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Samsunspor 14 24
6. Altay 13 23
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 13 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Liverpool 13 28
2. Tottenham 13 25
3. Southampton 13 24
4. Leicester City 13 24
5. Everton 13 23
6. M. United 12 23
7. Chelsea 13 22
8. West Ham 13 21
9. Man City 12 20
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Crystal Palace 13 18
13. Leeds United 13 17
14. Newcastle 12 17
15. Arsenal 13 14
16. Brighton 13 11
17. Burnley 12 10
18. Fulham 13 9
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 13 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 11 26
2. Real Sociedad 14 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 13 22
5. Barcelona 12 20
6. Sevilla 11 19
7. Granada 12 18
8. Cádiz 13 18
9. Celta de Vigo 13 16
10. Real Betis 13 16
11. Eibar 13 15
12. Valencia 13 14
13. Athletic Bilbao 13 14
14. Elche 11 14
15. Deportivo Alaves 13 14
16. Getafe 12 13
17. Real Valladolid 13 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11