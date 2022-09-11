Tuzla Belediyesi’nin çevre politikalarına ISO 14001 belgesi

Tuzla Belediyesi, daha yaşanabilir bir dünya için uygulamaya koyduğu çevre politikaları, planlama, kontrol etme, uygulama ve inceleme konuları için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi aldı.

Tuzla Belediyesi, daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak, geleceğin Tuzla’sını inşa etmek ve karbon ayak izini düşürecek çevre uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın üzerinde titizlikle durduğu yatırımların başında gelen çevre politikaları, çevre planlamaları, çevreyi kontrol etme çalışmaları ve incelemeleri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk takdim etti.

“İlçemize ve belediyemize hayırlı olsun”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Belediyecilik alanında birçok örnek çalışmaya imza atan İstanbul Milletvekilimiz Hulusi Şentürk Bey’in katılımıyla TS - EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgemizi aldık. İlçemize ve Belediyemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.