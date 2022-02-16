banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Tuzla Belediyesi’nden yüzleri güldüren sosyal sorumluluk projesi

Tuzla Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle artan vakaların düşmesi için yüzleri güldüren bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Tuzla’nın fark noktalarında üzerinde gülme emojisi olan maske dağıtılarak, hem yüzler güldürüldü hem de maske için farkındalık çalışması yapıldı.

İSTANBUL 16.02.2022, 12:14
Tuzla Belediyesi’nden yüzleri güldüren sosyal sorumluluk projesi

Tuzla Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle artan vakaların düşmesi için yüzleri güldüren bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Tuzla’nın fark noktalarında üzerinde gülme emojisi olan maske dağıtılarak, hem yüzler güldürüldü hem de maske için farkındalık çalışması yapıldı.

Tuzla Belediyesi, korona virüs salgını vakalarının 70 binleri aşması nedeniyle, hem tedbir farkındalığını artırmak hem de maske kullanımının önemini tekrar hatırlatmak için yüzleri güldüren bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tuzla’nın 17 mahallesinin belirlenen noktalarında üzerinde gülme emojisi bulunan maske dağıtıldı. Her yaş grubundan vatandaşlara dağıtılan maskelerin üzerindeki gülme emojileri, vatandaşların yüzlerinde gülücükler oluşturdu. Ayrıca Tuzla Belediyesi ekipleri, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne gelen 65 yaş üstü büyüklere gülme emojili maskelerini dağıttı. 65 yaş üstü büyüklerin maskelerini takmaları renkli anlar oluşturdu. O anlar kameralar saniye saniye yansıdı.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11