Tuzla Belediyesi’nden lösemi tedavisi gören çocukların yüzlerini güldüren sürpriz

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yatan lösemili çocuklar sürpriz ziyarette bulundu. Ellerinde oyuncak, balon ve pankart ile tedavi gören çocukların odalarının camlarına gelen öğrenciler, duygu dolu anlar yaşattılar. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, özel bir ziyarette bulundu. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 25 çocuk için, Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde eğitim gören 500 öğrenci hediyeler hazırladılar. Çeşitli hediyelerin bulunduğu paket, balon, pankart ve kendi yazdıkları mektup ile hastane odasının camına gelen öğrenciler, tedavi gören çocuklara unutulmaz bir gün yaşattılar. Öğrenci büyüklerini, camlarda gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Lösemi tedavisi gören çocukların, ailelerinin ve öğrencilerin duygu dolu anlara kameralara saniye saniye yansıdı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu özel etkinliği düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.

“Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz”

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde öğretmen olan Miray Çilek,” Lösemi Çocuklar Haftası nedeniyle küçük kardeşlerimize hediye günü düzenledik. Onları seviyor ve daha güzel günleri için bekliyor olacağız. Onlar birlikte güzel günleri ümit ediyoruz” dedi.

Bir öğrenci ise,” Gençlik Merkezimizin yapmış olduğu organizasyonda olmaktan dolayı çok mutluyum. Çocuklara hediyelerini verdik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz” dedi.