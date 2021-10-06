Tuzla Belediyesi’nden 950 anne ve çocuk için eğitim seferberliği

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM) hem 3-6 yaş arasındaki çocuklar hem de annelerine onlarca farklı branşta eğitimler vermeye başladı. Bu kapsamda bu hafta seminer haftası ilan edilerek 950 Tuzlalı anneye Okula İlk Adım, Pandemi ve Çocuk, Temel Afet Bilinci, Aile İçi İletişim gibi konularda seminer verildi.

Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenen dersler Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde geçtiğimiz hafta başladı. Bu hafta ise çocuklarını derslere bırakan anneler için ’Seminer Haftası’ olarak planlandı. Bu kapsamda 7 merkezde seminerler düzenlendi. Çeşitli konularda eğitim alan anneler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya düzenlenen seminer için teşekkür etti.

“Seminerlere katılan tüm annelerimize teşekkür ediyoruz”

Eğitimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Personeli, “Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri olarak yeni eğitim öğretim yılında Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak anne ve çocuklarımıza kapılarımızı açtık. Bu hafta 3-6 yaş arasındaki çocuklarımız sınıf için etkinlikleri yaparken, annelerimiz için de ’seminer haftası’ olarak planlandı. Okula İlk Adım, Pandemi ve Çocuk, Temel Afet Bilinci, Aile İçi İletişim gibi birçok alanda seminer düzenleyerek eğitimler verdik. Seminerlerimize katılan tüm annelerimize teşekkür ediyoruz. Şu anda 950 çocuğumuz ve 950 annemiz eğitim alıyorlar. Bu hafta seminer haftası olarak planlandığı için seminer olarak devam etti. Önümüzdeki hafta itibariyle annelerimiz kendi alanları doğrultusunda seçtikleri kurs üzerinden eğitimlerimiz devam edecek” dedi.