Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi, fikri olan gençler için İstihdam Fuarında yerini aldı

Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKMER), ‘Benim bir fikrim var’ diyen gençleri, risk sermayesi olan yatırımcılar ile buluşturmak için Tuzla Belediyesi 5’inci Kariyer ve İstihdam Fuarı’ndaki yerini aldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da çağın gerektirdiği inovatif fikirlere ev sahipliği yapacak olan TEKMER standını ziyaret etti.

Tuzla Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetimler bazından ilk kez Teknoloji Merkezi’ni kurarak hizmete açtı. Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde kurulan Teknoloji Merkezi, çağın gerektirdiği inovatif fikirlere ev sahipliği yapmaya başladı. Tuzla Belediyesi TEKMER için İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile işbirliği anlaşması yaparak eğitim ağını genişletti. Ayrıca TEKMER’de oluşabilecek yeni fikirler için biyoteknoloji, yazılım, kimya ve yapay zeka konularında uygulama alanları oluşturuldu. Kurulan merkez ile birlikte ‘Benim bir fikrim var’ diyen gençler, risk sermayesi olan yatırımcılar ile buluşma fırsatı yakalıyor. Bu çerçevede TEKMER, ‘Benim bir fikrim var’ diyen gençleri, risk sermayesi olan yatırımcılar ile buluşturmak için Tuzla Belediyesi 5’inci Kariyer ve İstihdam Fuarı’ndaki yerini aldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da TEKMER standını ziyaret etti.

“TEKMER fikirlerin büyüdüğü ve binlerce istihdama neden olabilecek bir yerdir”

TEKMER ile ilgili açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”İstihdam fuarımıza 250 firma katılıyor ama bugün bir stanttayız ki Tuzla Belediyemizin iştiraklerinden bir tanesi olan KOSGEB ve belediye işbirliği çerçevesinde Türkiye’de ilk defa olan Teknoloji Merkezimizin standındayız. Teknoloji Merkezimizi biz Tuzla’da istihdama yönelik olan bu fuarda ne için bulunduruyoruz. Çünkü biliyoruz ki ‘fikrim var’ diyen insanları kuluçkaya yatırarak start-up’lar oluşturarak hem ülkemize hem de milletimize çok güzel ürünlerle çıkabilecekleri merkezlerimizin bizim için çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Tuzla TEKMER’in hedefi de bu. Bugün burada ‘bir fikrim var’ diyen vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Onlardan aldığımız fikirler ile kuluçka merkezimizde start-up’lar oluşturarak hem Tuzlamıza hem de ülkemizde kazandıracağız. Onların kuracakları start-up’larında hem bir unicorn firma olma yolunda dünyada çok iyi bir noktaya geleceği gibi aynı zamanda istihdam konusunda da binlerce insana fikir olabilecek güzel çalışmalar olacağına inanıyoruz. TEKMER sadece istihdam değil, TEKMER fikirlerin büyüdüğü, kuluçkaya yattığı start-uplar ile unicorn firmaların gelişebileceği binlerce istihdama neden olabilecek bir yerdir” dedi.