Tuzla Belediyesi, Ramazan etkinliklerini sosyal medyaya taşıyor

Sosyal medya, kültür, sanat, eğitim, spor ve e-belediye hizmetlerinden sonra, Ramazan etkinliklerini de evlere taşıyor. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sanat, edebiyat ve ilim dünyasının sevilen isimleri evlere konuk oluyor.

Tuzla Belediyesi, ekranların ünlü isimlerini evlere taşıyan “ E-Talks Tuzla” programının ardından, şimdi de Ramazan etkinliklerini sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile evlere getiriyor. Serdar Tuncer’in moderatörlüğünde, Hayati İnanç’ın konuk olduğu ilk program, 28 Nisan Salı günü, saat 21.15’te Instagram üzerinden canlı yayınla evlere ulaşmış olacak.

Hacivat Karagöz’den Meddaha, tasavvuf müziğinden şiir ve edebiyata birçok türde etkinlik evleri Ramazan etkinlikleri ile buluşturuyor. Ekranlarının sevilen isimlerini etkinliklerle evlere getiren Tuzla Belediyesi, Ramazan ayı süresince Ramazan duygusunu evlere taşıyacak.

Hayatın her alanında olmaya devam edeceğiz diyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “ Bu yıl evlerimizde karşıladığımız Ramazan ayı için özel etkinlikler düzenledik. Ramazan ayı ruhuna uygun etkinliklerimizle vatandaşlarımızın evlerine konuk olmaya devam edeceğiz. Birbirinden kıymetli konuklarımızla geçen yıllarda olduğu gibi Ramazan ayına özel etkinliklerimizi düzenleyip canlı yayınlarla tüm hemşehrilerimize ulaşmaya devam edeceğiz.

Öte yandan Ramazan ayının bir diğer manası olan yardımlaşma ve paylaşma duygusu ile evlerinde kalan ihtiyaç sahiplerine ve 65 yaş üstü büyüklerimize aş evimizin sıcaklığı ile hizmet vermeye devam edeceğiz.

Ramazan ayı boyunca hem etkinliklerimizle hem de bu ayın özü olan yardımlaşma ve paylaşma duygusu ile vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız evlerinde hoşça vakit getirsin etkinliklerimizi evlerine ulaştırırken, evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın gereksinimlerini karşılamaya da devam edeceğiz. Ramazan ayının huzuru ve güzellikleri ile herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.” sözleriyle Hayırlı Ramazanlar diledi.

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan özel programları, Ramazan ayı boyunca sosyal medya canlı yayınları ve Youtube ile ekranların sevilen isimlerini evlere misafir etmeye devam edecek.