Tuzla Belediyesi Kent Konseyi’nin genel kurulu yapıldı

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi’nin Genel Kurulu Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurul’a katılan delegelerin oyları ile mevcut Başkan Funda Torlak ikinci kez başkanlığa seçildi. Genel Kurul’da açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Kent Konseyi’nin gerek hayvanlara gerek çevre, sportif faaliyetler, yeşil alanlar, yaşanabilir alanları ile ilgili insanlar dahil nefes alan tüm canlılar olmak üzere o kentin sürdürülebilir bir yaşam oluşması açısından yapmış oldukları bütün unsurların hepimiz açısından çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi’nin Seçimli Genel Kurul Toplantısı Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen Genel Kurul’a Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda delege katıldı. Genel Kurul’da divan seçimi, kurul üyelerinin seçilmesinin ardından başkanlık oylamasına geçildi. Seçimle Genel Kurul’a tek aday olarak giren mevcut Başkan Funda Torlak, delegelerin tamamının oyunu alarak tekrar başkanlığa seçildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Başkanlığı’na tekrar seçilen Funda Torlak’ı tebrik etti.

“Yerel yönetimlerde yapmış olduğumuz tüm hizmetlerin başlıkları Kent Konseyi’nin çalışmaları ile direkt kesişiyor”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Kent Konseyi’nin 2005 yılında devreye girişinin asıl amacı bu kentte yaşayan, nefes alan, yaşayan herkesin kentlerdeki sürdürülebilir yaşamın daha kaliteli bir duruma gelmesi ve getirilmesi, daha yaşanabilir sürdürülebilir kentler olması, çevreye hassasiyetiyle doğasıyla, bakışıyla, enerji, geri dönüşüm dahil olmak üzere bir kentin ihtiyaç duyabileceği her şeyin birlikte ortak paydada geleceğe bakmasıdır. En önemli kısım ise diyalog oluşturmaktır. Bu aslında şuraya götürüyor, tüm dezavantajlı kesimler dâhil, eksikliklerin ve yerel yönetimlerde yapmış olduğumuz tüm hizmetlerin başlıkları Kent Konseyi’nin çalışmaları ile direkt kesişiyor. Ben Kent Konseyi’nin gerek hayvanlara gerek çevre gerek sportif faaliyetler gerek yeşil alanlar gerekse yaşanabilir alanları ile ilgili insanlar dahil nefes alan tüm canlılar dahil olmak üzere o kentin sürdürülebilir bir yaşam oluşması açısından yapmış oldukları bütün unsurların hepimiz açısından çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bundan sonra seçilecek ilk meclisin yapacağı çalışma başlıkların, Kent Konseyi’nin vizyonu ile beraber tüm unsurları katarak güzel bir çalışma ortaya koymasını geleceğimiz için çok kıymetli olacağını düşünüyorum” dedi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça,” İnsan ve nefes alan tüm canlılara hizmet inanın çok değerli bir cümledir. Kent Konseyi hayvan hakları çalışma gurubu aracılığıyla yapmış olduğu çalışmalardan dolayı gerçekten takdiri hak ediyor” dedi.

Oylama sonucunda ikinci kez başkanlığa seçilen Funda Torlak yaptığı teşekkür konuşmasında,” Beni bu göreve layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkür ise Tuzla Kaymakamı ve değerli eşlerine, Tuzla Belediye Başkanımız ve değerli eşlerine, başkanlarıma, siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına, muhatlarımıza, meclis üyelerimize, eski yöntemime ve buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Tuzla için gönülden gönlünü veren herkese minnettarım” dedi.