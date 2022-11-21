Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı aracılığı ile uygulanan Sosyal Geliştirme Destekleme Programı çerçevesinde finanse edilen Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi’nde 12 farklı branşta eğitimler başlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı aracılığı ile uygulanan Sosyal Geliştirme Destekleme Programı çerçevesinde finanse edilen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğiyle yürütülecek olan Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi’nde 12 farklı branşta eğitimler başlıyor. Proje çerçevesinde Tuzlalı kadınlara girişimcilik anlamında ihtiyaç duyulabilecek mesleki ve teknik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor. Merkezde Girişimcilik, müşteri ilişkileri, muhasebe, ürün fotoğrafçılığı, dijital pazarlama, patent ve lisans okuyuculuğu, esnaf muafiyeti, e-Ticaret, satış pazarlama, dış ticaret, bilişim hukuku, KOBİ destekleri konularında eğitimler verilecek. 6 aylık eğitim programının sonunda 3’er aylık danışmanlık programı ve mentörlük faaliyetleri ile yeteneklerinin sürdürebilirliği ile girişimlerini ticarileştirebilmeleri planlanmaktadır.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Hayalleri olan tüm girişimci kadınlarımızın ‘19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü’ kutlu olsun. TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen, ‘Tuzla Kadın Girişimcilik Merkezi’ (KAGİM) kursları başlıyor” ifadelerini kullandı.