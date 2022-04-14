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Tuzla Belediyesi İyilik Şampiyonası’nın ilk haftasında 175 bin gülümseme

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın geçtiğimiz hafta Youtube kanalından canlı yayınında ilk görevi açıklayarak başlattığı İyilik Şampiyonası’nın ilk haftasında her biri 4 kişiden oluşan bin takım, 175 bin fotoğraf çekerek “Hadi Gülümse” görevini tamamladı.

İSTANBUL 14.04.2022, 09:58
Tuzla Belediyesi İyilik Şampiyonası’nın ilk haftasında 175 bin gülümseme

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın geçtiğimiz hafta Youtube kanalından canlı yayınında ilk görevi açıklayarak başlattığı İyilik Şampiyonası’nın ilk haftasında her biri 4 kişiden oluşan bin takım, 175 bin fotoğraf çekerek “Hadi Gülümse” görevini tamamladı.

Görev olarak her bir takım “Hadi Gülümse” afişiyle en çok ve en güzel gülümseme fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Toplumun bütün kesimleri, fenomenler, ünlüler, siyasiler iyilik takımlarının fotoğraf taleplerine yoğun ilgi gösteriyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Yazıcı, “Gençlerin iyiliğe adanmış gayretleri dünyayı daha da güzelleştirecek. Bu gayretlere gösterilen kamuoyu ilgisinden çok mutlu olduk. İyilikte yarışımız devam edecek” dedi.

İyilik şampiyonası

Tuzla Belediyesi İyilik Şampiyonası’nda farklı okullardan, ilçelerden, ilgi alanlarından lise ve üniversiteli gençler iyilik için kıyasıya mücadele ediyor. 4 bin gencin kurduğu her biri 4 kişiden oluşan bin takım, her hafta tanımlı görevlerde yarışıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan ‘Hadi Gülümse ve ‘Gülümseten Kutu’ görevlerini alarak harekete geçen gençler ilk haftanın sonunda 175 bin gülümseme fotoğrafı çekerek, yarışmanın web sitesine gönderdiler.

Her hafta yeni görev

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından haftalık olarak ilan edilecek görevi yerine getirecek gençler, gösterecekleri performans doğrultusunda puan alıyorlar. 3 ay sürecek yarışma süresince en çok puanı alan takımlar birincilik ödülünü almaya hak kazanacaklar. Ayrıca yarışma boyunca gösterilen performansa göre takımlar yüzlerce hediye kazanacak.

“İyilik büyüyecek”

Gençlerin birbirinden keyifli oyunlara katılarak puan topladığını, her hafta yeni bir iyiliği deneyimledikleri bu süreçte çok eğlenceli vakit geçirerek teşvik edici ödüller kazandıklarını ifade eden Başkan Yazıcı, “Tabii asıl mesele yarışma değil, iyilik medeniyetinin iyilik tohumlarını bugüne ve geleceğe saçmak. Her bir takımımız her bir gencimiz bir iyilik elçisi gibi iyiliği çoğaltıyor. İyiliğin iyileştiren gücünü bütün topluma yayıyor. Yakında yapacağımız tanıtım toplantımızda sürprizlerimiz olacak. Çok sayıda kurum ve kuruluşumuzun katılımıyla iyilik şampiyonamızın sınırları daha da büyüyecek. İnşallah, İstanbul’un Doğu Yakası Tuzla’da başlayan bu şampiyona ülkemize ve dünyaya iyilik getirecek” diye konuştu.

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