Tuzla Belediyesi, Giresun’un yanında
SEL FELAKETİ YAŞAYAN GİRESUN’UN DERELİ İLÇESİNE BİR YARDIM ELİ DE TUZLA’DAN. AFETTEN HEMEN SONRA HAREKETE GEÇEN TUZLA KENT KONSEYİ ARAMA KURTARMA EKİBİ, TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI. TUZLA KENT KONSEYİ ARAMA KURTARMA EKİBİ, FELAKETİN ETKİLERİNİN BİR AN ÖNCE ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN YAPILAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA BÜYÜK BİR ÖZVERİ İLE DESTEK OLDU.
Sel felaketi yaşayan Giresun’un Dereli ilçesine bir yardım eli de Tuzla’dan. Afetten hemen sonra harekete geçen Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma Ekibi, titizlikle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Tuzla kent Konseyi Arama Kurtarma Ekibi, felaketin etkilerinin bir an önce ortadan kaldırılması için yapılan arama kurtarma çalışmalarına büyük bir özveri ile destek oldu. Giresun’un yanında olmaya devam eden Tuzla Belediyesi ayrıca Tuzla Kızılay Şubesi işbirliğinde bölgeye yardım tırı gönderdi. Gönderilen yardım tırı ile bin 410 paket hijyen seti, 480 paket çocuk bezi gibi acil önem taşıyan kişisel bakım ürünlerini afet bölgesine ulaştırıldı.
“Yaraları dayanışma ve yardımlaşmayla saracağız”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, “Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaraların sarılmaya başlandığı Giresun’da yaşananlar bizleri de derin bir üzüntüye sürükledi. Böylesi büyük acıları bir daha yaşamayız inşallah. Felaketten dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Belediye olarak böylesi afetlere karşı yıl boyunca süren eğitim ve lojistik çalışmalarımızla her an müdahaleye hazır halde bekliyoruz. Daha önce de farklı zamanlarda ve şehirlerde yaşanan deprem, sel ve yangın gibi olaylara yardıma giden Tuzla Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu Arama Kurtarma Ekibimiz özverili çalışması ile bölgede çalışmalara destek oldu. Ekibimiz her an yardıma hazır olacak şekilde tüm çalışmalara devam edecek. Giresun’da yaşanan sel felaketinin yaralarını dayanışma ve yardımlaşmayla hep beraberce saracağız” diye konuştu.
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