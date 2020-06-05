Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Tuzla Belediyesi dijital belediyeciliğin geleceğini tasarlıyor

TUZLA BELEDİYESİ, PANDEMİ DÖNEMİNDE KENDİ İÇ YAPISINDA VE BELEDİYE HİZMETLERİNDE DİJİTALLEŞMEYİ ÖN PLANDA TUTARAK, SAĞLIKTAN, KÜLTÜRE, SOSYAL YAŞAMA KADAR HER ALANDA FAALİYETLERİNİ KESİNTİSİZ DEVAM ETTİRDİ.

Tuzla Belediyesi dijital belediyeciliğin geleceğini tasarlıyor

TUZLA BELEDİYESİ, PANDEMİ DÖNEMİNDE KENDİ İÇ YAPISINDA VE BELEDİYE HİZMETLERİNDE DİJİTALLEŞMEYİ ÖN PLANDA TUTARAK, SAĞLIKTAN, KÜLTÜRE, SOSYAL YAŞAMA KADAR HER ALANDA FAALİYETLERİNİ KESİNTİSİZ DEVAM ETTİRDİ.

05 Haziran 2020 Cuma 09:56
3 Okunma
Tuzla Belediyesi dijital belediyeciliğin geleceğini tasarlıyor

Tuzla Belediyesi, pandemi döneminde kendi iç yapısında ve belediye hizmetlerinde dijitalleşmeyi ön planda tutarak, sağlıktan, kültüre, sosyal yaşama kadar her alanda faaliyetlerini kesintisiz devam ettirdi. Pandemi döneminde insan sağlığını ön planda tutan Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 7’den 77’ye on binlerce her kesimden Tuzlalı ile dijital ortamda bir araya gelerek, Tuzlalı vatandaşların kafalarındaki sorulara yanıt, sorunlarına da çözüm buldu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Her alanda olduğu gibi belediyecilik hizmetlerinin de dijitale kaydığını gözlemliyoruz. Tuzla Belediyesi olarak pandemi döneminde de dijitali güçlendirmenin avantajını yaşıyoruz. Dijitalleşme bundan sonra da hayatın önemli bir parçası olmaya devam edecek. Tuzla Belediyesi olarak pandemi dönemini biraz da fırsata çevirdiğimizi düşünüyorum. Bu dönemde dijital belediyeciliğin geleceğini de tasarlamaya çalışıyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi olarak verilen hizmetlerin neredeyse tamamına dijitalleşmeyi kattıklarını belirten Yazıcı, “Belediye olarak iç yapımızda ve hizmetlerimizde dijitalleşmenin olanaklarından ciddi bir biçimde yararlandık. Evde geçirilen süre boyunca pandemiden kaynaklı kafasında soru işareti bulunan veya herhangi bir sorunu olan 7’den 77’ye 10 binlerce vatandaşımızla bir araya gelerek, onlara büyük destekler sağladık” diye konuştu.

“Tuzla Belediyesi olarak pandemi dönemini biraz fırsata çevirdik”

Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla Belediyesi olarak ana odak noktamız hizmetlerimizi nasıl daha dijital hale getirebiliriz ve Tuzlalılara dijital yöntemlerle nasıl daha iyi hizmet verebiliriz oldu. Bu hedefimize ulaşabilmek için de ciddi bir teknolojik yatırıma ihtiyacımız oldu. Geçen yıllar içinde altyapı hazırlıklarını tamamladığımız E-belediyecilik hizmetleri ile desteklediğimiz IP santral, WEB, sosyal medya, Whatsapp destek hattı ve iletişim merkezi sayesinde vatandaşlarımızla 7/24 iletişim halinde kaldık. 7-8 yıldır Smart World, Smart City konusunda uygulamalarını bünyemize kattık. Böyle bir strateji belirlemiş olmamızın bize çok büyük faydaları oldu. Pandemi döneminde de bu birikimimizin verdiği rahatlıkla belediyecilik hizmetlerimizde ve vatandaşa ulaşma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Belediye olarak iç iletişimimizi mobil uygulama ve online platformlarımız sayesinde birbirimizle sürekli diyalog halinde kaldık. Evlerde geçirilen dönem boyunca biz sahip olduğumuz dijital kaynaklarla, Tuzlalı vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Her alanda olduğu gibi belediyecilik hizmetlerinin otomatik olarak dijitale kaydığını gözlemliyoruz. Tuzla Belediyesi olarak da dijitali güçlendirmenin avantajını yaşıyoruz. Kriz ortamında dijitalleşme konusu çok önemli. Dijitalleşme bundan sonra da hayatın önemli bir parçası olmaya devam edecek. Tuzla Belediyesi olarak pandemi dönemini biraz fırsata çevirdiğimizi düşünüyorum. Bu dönemde belediyeciliğin geleceğini de tasarlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Dijitalleşme ile birlikte on binlerce Tuzlalı vatandaşımıza ulaştık"

Başkan Yazıcı, “Pandemi dönemi öncesi binlerce Tuzlalı vatandaşımızın sorununu dinlerken pandemi döneminde dijitalleşme ile birlikte bu rakamları on binlere çıkardık. Tuzla Belediyesi olarak alt yapıdaki hazırlıklarımızın tam olması süreci etkili şekilde yönetmemizi sağladı. 7’den 77’ye herkesle ilgilendik. Evde kalan 20 yaş altı gençlerimiz için kültürel ve sosyal içerikli etkinlikler düzenledik. Gençlere Evde Kal Tuzla İçin Çal, Evdekikare, Espor gibi etkinliklerle online konserler düzenleyerek evlere misafir olduk” diye konuştu.

“Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduk”

Tuzla Belediyesi olarak sağlıkla ilgili yatırımlara her zaman öncelik verdiklerini aktaran Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Tuzla Devlet Hastanesinin 400 yatak kapasitesine sahip olması bu süreçte Samatya’dan bile hastaların gelmesini sağladı. Pandemi hastanemize maddi manevi elimizden gelen tüm destekleri sunduk. Sağlık çalışanlarımıza konaklama yeri ayarladık. Aşevimizde düzenli olarak onlar için yemek hazırladık ve ayaklarına kadar götürdük. Hatta bu anlamda özel etkinliklerimiz oldu. Türkiye’nin ünlü şefleri ve aşçıları sağlık çalışanlarımız ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız birbirinden güzel yemekler hazırladı. Emeği geçen herkese belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemizde moral ve motivasyonu yüksek tutmak için Tuzlalı vatandaşlarımızla hep iç içe olduk. Kimseyi yalnız bırakmadık. Yüz yüze görüşeceğimiz günleri özlemle bekliyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih’te çocukların ödüllü resimleri belediyenin çöp kamyonlarını renklendirdi
Fatih’te çocukların ödüllü resimleri belediyenin çöp kamyonlarını renklendirdi
Üsküdar belediyesi çöpten ‘hayır’ çıkarıyor
Üsküdar belediyesi çöpten ‘hayır’ çıkarıyor
Bağcılar Belediyesi, korona virüs sürecinde iş imkanı sunuyor
Bağcılar Belediyesi, korona virüs sürecinde iş imkanı sunuyor
Metrobüsler ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk
Metrobüsler ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk
Ayakta yolcu düzenlemesinin ardından metrobüste yeni dönem
Ayakta yolcu düzenlemesinin ardından metrobüste yeni dönem
Kartal Belediyesi’nden personele Covid-19 eğitimi
Kartal Belediyesi’nden personele Covid-19 eğitimi
Başakşehir’de arabada sinema akşamları başlıyor
Başakşehir’de arabada sinema akşamları başlıyor
İstanbul toplu ulaşımında yeni normal döneme ilişkin yeni kararlar
İstanbul toplu ulaşımında yeni normal döneme ilişkin yeni kararlar
Kadıköy’de atıksız yaşam hareketi başlıyor
Kadıköy’de atıksız yaşam hareketi başlıyor
Sultanbeyli’de açılan dükkânlarda siftah, Başkan Keskin’den
Sultanbeyli’de açılan dükkânlarda siftah, Başkan Keskin’den
Esenler’de mangal ve semaver yasaklandı
Esenler’de mangal ve semaver yasaklandı
Esenyurt normalleşme sürecine hazır
Esenyurt normalleşme sürecine hazır
Sultanbeyli yaşlılarına sahip çıkıyor
Sultanbeyli yaşlılarına sahip çıkıyor
Çöp konteynerını ateşe veren gençler paniğe neden oldu
Çöp konteynerını ateşe veren gençler paniğe neden oldu
İstanbul’da sivrisinek savar ordusu havadan görüntülendi
İstanbul’da sivrisinek savar ordusu havadan görüntülendi
Zeytinburnu normale dönüyor
Zeytinburnu normale dönüyor
Galataport yaza hazır
Galataport yaza hazır
İstiklal Caddesi’nde zabıtalar arasında gerginlik
İstiklal Caddesi’nde zabıtalar arasında gerginlik
ULUSKON Başkanı Atasoy: “Normalleşme sürecinin başlamasıyla umutluyuz”
ULUSKON Başkanı Atasoy: “Normalleşme sürecinin başlamasıyla umutluyuz”
Kartal Belediyesi kreşlerinde çalışan personele Korona testi
Kartal Belediyesi kreşlerinde çalışan personele Korona testi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim