Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “İmamoğlu, ’Şadi Yazıcı sendromu’ etkisinde”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin, "Aslı astarı olmayan birtakım iddialarla yine fütursuz bir karalamaya imza atmış. Bizim projeyi engellemek istediğimizi, bize rağmen projeyi bitirdiklerini ifade etmiş. Yüzümüzün kızarması, hatta morarması gerektiğini söylemiş. Nasıl bir hayal dünyası var bilemiyorum. Ancak, bizim projeyi engellemek istediğimiz iddiası aslı astarı olmayan bir yalan, bir iftiradır. Herhalde başkandaki Şadi Yazıcı sendromu unutkanlığa da sebep oluyor” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 31 Mayıs 2021 tarihinde katıldığı KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler projesinin temel atma töreninde Ekrem İmamoğlu’na proje alanının yeşil alan olduğunu, planlardaki yasal yükseklik kriterine uymadığını, Tuzla Belediyesi’nden proje onayı alınmadığını belirterek, vatandaşların tapu sürecinde mağdur olmaması için uyarılarda bulunmuştu. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu da o günkü konuşmasında, Tuzla Belediyesi’ne yanlışa rağmen projeyi desteklemesini, çare aradıklarını ve açıklamaları uyarı olarak aldıklarını belirtmişti. Anahtar teslim töreninde yine Yazıcı’nın projeyi sabote ettiğini iddia eden İmamoğlu’na sert tepki gösteren Yazıcı, İmamoğlu’na sosyal medya üzerinden verdiği videolu cevapta, “Sayın başkan, törende yaptığı konuşmada şahsımı bahis konusu yapmış. Aslı astarı olmayan birtakım iddialarla yine fütursuz bir karalamaya imza atmış. Bizim projeyi engellemek istediğimizi, bize rağmen projeyi bitirdiklerini ifade etmiş. Yüzümüzün kızarması, hatta morarması gerektiğini söylemiş. Nasıl bir hayal dünyası var bilemiyorum. Ancak, bizim projeyi engellemek istediğimiz iddiası aslı astarı olmayan bir yalan, bir iftiradır. Herhalde başkandaki Şadi Yazıcı sendromu unutkanlığa da sebep oluyor” dedi.

Başkan Yazıcı yaptığı açıklamada, “10 Aralık Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nda gelişen Şadi Yazıcı ve Tuzla sendromuna maalesef bir kez daha şahit olduk. Sayın Başkan, KİPTAŞ tarafından yapımı tamamlanan 149 konutun teslim töreni için Tuzla’daydı. Öncelikle KİPTAŞ’tan satın aldıkları dairelerine kavuşan 149 kişiye hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Evlerinde güle güle otursunlar" ifadelerine yer verdi.

“Yasal haklarımızdan vazgeçtik, proje bu sayede bitti”

Başkan Yazıcı, ”31 Mayıs 2021 tarihinde temel atma törenine katılmış, iyi dileklerimi sunmuş, sağlıklı bir proje işleyişi için uyarılarımı da yapmıştım. O toplantıda son derece medeni bir şekilde uyarılarımı dikkate alacaklarını kendisi söylemişti. Proje alanı yeşil alan olduğu, yasal yükseklik kriterlerine uymadığı, Tuzla Belediyesi’nden proje onayı alınmadığı halde, yasal haklarımızdan feragat ederek, bunların hiçbirini gündeme bile getirmedik. Proje bittiyse, bu sayede bitti. Yüzü kızarması gereken birisi varsa, bize teşekkür etmesi gerekirken, iftira atan Sayın İmamoğlu’dur. Ancak yaşadığımız, şahit olduğumuz kadarıyla başkanın yüzünün kızarma ihtimali yok. Bahsin bu kısmını bir tarafa bırakıyorum. Trajikomik tarafını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum” dedi.

“KİPTAŞ dönemlerinde yap satçı bir inşaat firmasına dönmüştür”

Yazıcı, ”Sayın başkan, KİPTAŞ’ın yap sat sistemiyle yaptığı konutları belediyenin başarısı, kaynakların bereketi, tasarrufun gücü olarak anlatıyor. Gerçeği çarpıtıyor. Yine illüzyon yapmaya çalışıyor. Gerçek şudur: İstanbul’daki kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, mimari ve yapısal regülasyon için kurulan KİPTAŞ, dönemlerinde yap satçı bir inşaat firmasına dönüşmüştür. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yap–sat modeliyle 143 konut yapan KİPTAŞ, Tuzla’da bundan sadece 6 tane fazla konut yapabilmiştir. İstanbul’un pek çok ilçesi İzmit kadar bile değer bulmamıştır. Pek çok ilçemizde, İzmit’e yaptığını bile yapamamıştır. Sayın başkan, bunun neyiyle övünüyor, anlamak mümkün değil. İstanbul’un yapı stoğunu dönüştürmesi beklenen bir güç olan KİPTAŞ, Sayın İmamoğlu’nun inşaat firması ayarına gerilemiştir. Hangi alemde yaşıyorsa yaşasın, KİPTAŞ’ın bu gerilemesi, tarifsiz bir başarısızlıktır” ifadelerini kullandı.

“Başkanın kendi dönemiyle kıyaslayacağı tek dönem Nurettin Sözen dönemidir”

Başkan Yazıcı, ”Sık sık kendi dönemini geçmiş 25 yılla kıyasladığımızı söylüyor, Tuzla’da kendi hayalinde kurduğu bu kıyas iddiasını bir kez daha tekrarlamış. Öyle bir kıyas ne yaptık, ne yapıyoruz. Sayın başkanın görev yaptığı bu dönemin kıyaslanacağı tek dönem Nurettin Sözen döneminin İstanbul’udur. O kadar bile başarılı değildir. 4 yılda Tuzla’ya 149 konut yapan sayın başkana, Tuzla’ya TOKİ, büyükşehir ve Tuzla Belediyesi eliyle kazandırdığımız konut projelerini hatırlatmak istiyorum. Büyükşehir eliyle 3 bin 300, TOKİ ve Emlak Konut eliyle 12 bin 316, Tuzla Belediyesi eliyle 2 bin 692, yani 18 bin 308 konuttan bahsediyoruz. Hep 20 yılla kıyaslamaya çalışıyorsanız, 4 bin 500 konut yapmalısınız. Akıl var izan var. 149 konutla, 18 bin 308 konutu nasıl kıyaslayabiliriz ki? Bu kıyası yaptığımıza inanan varsa gerçekten orantısız bir zekası olması gerekir” dedi.

“İBB’nin büyüklüğüne ve gücüne yakışır işler yapın”

Yazıcı, ”Başkan bir tasarruftan, bir bereketten bahsediyor, bu bereket ve tasarrufun kime karşı ve kim için olduğunu bilmiyorum. Ne İstanbul’a ne Tuzla’ya olmadığından ise eminim. Başkan bir başarıdan bahsediyor. Bir başarı değil başarı pazarlaması var. Maalesef başkan, 2023 yılı bütçesi 115 milyar 250 milyon konsolide bütçesi, kendi ifadesiyle 318 milyar 848 milyon olan bir kurumun parasını alarak yaptığı 149 konutu bir başarı olarak pazarlamaktan çekinmiyor. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyorum. Sayılı gün çabuk geçiyor. Ve sizin sayılı gününüz çok az kaldı. Tik tak, tik tak, sandık kurulacak. Hiç olmazsa kalan sürede İstanbul’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin büyüklüğüne, gücüne, bütçesine yakışır işler yapın. Hayal dünyanızda kurduğunuz bir kavga nedeniyle bize kılıç sallayıp, kendinizi boş yere yormayın, üzmeyin” dedi.