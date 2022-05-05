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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "İBB Başkanı’ndan hizmet istiyoruz, İstanbul’un parasının, halkın parasının heba olmamasını istiyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Dijital İçerik Üreticisi Adem Metan’ın ‘Peki Sonra’ programına konuk oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptığı eleştirilere açıklık getiren Başkan Yazıcı, “Samimi olarak İBB Başkanı’ndan hizmet istiyoruz. Vatandaşa başlamış, bitirilecek diye konuştuğumuz projelerin bitirilmesini, önceden başlamış projelere harcanan İstanbul’un parasının, halkın parasının heba olmamasını istiyoruz” dedi.

İSTANBUL 05.05.2022, 18:02
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "İBB Başkanı’ndan hizmet istiyoruz, İstanbul’un parasının, halkın parasının heba olmamasını istiyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Dijital İçerik Üreticisi Adem Metan’ın ‘Peki Sonra’ programına konuk oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptığı eleştirilere açıklık getiren Başkan Yazıcı, “Samimi olarak İBB Başkanı’ndan hizmet istiyoruz. Vatandaşa başlamış, bitirilecek diye konuştuğumuz projelerin bitirilmesini, önceden başlamış projelere harcanan İstanbul’un parasının, halkın parasının heba olmamasını istiyoruz” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Dijital Yayıncı Adem Metan’ın Youtube kanalındaki ‘Peki Sonra’ programına konuk oldu. Başkan Yazıcı, Adem Metan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Tuzla’daki projeleri başta olmak üzere siyaset, yaşam ve güncel konulardan oluşan sorulara içtenlikle cevap verdi. Adem Metan’ın ‘Yuvarlak masa toplantılarından bir sonuç çıkacağını düşünüyor musunuz?’ sorusuna, Başkan Yazıcı, ‘Asla düşünmüyorum’ cevabını verdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın 2023 seçimlerine kendi parti ismiyle ve logosuyla gireceğini açıklamasının ardından Başkan Yazıcı’nın 6’lı masa cevabı sosyal medyada en çok konuşulan yorumlar arasına girdi.

“6’lı masadan başarılı bir şey çıkacağını düşünmüyorum”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, farklı görüşlerde olmalarına rağmen muhalefet partilerinin bir araya gelmeleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Yuvarlak masa toplantılarında asla bir sonuç çıkmayacağını düşünüyorum. Siz, 6 siyasi parti ile 6 farklı sosyolojik tabanın dilek, temenni ve geleceğe dair hasretlerini, hayallerini düşünüyorsanız, masada sadece iktidar partiyi değiştirme düşüncesi ile ilgili madde var ise bunun sonu hüsrandır. Bunu başarmak mümkün değil. Oradan bir sonuç çıkması mümkün değildir.”

“Cumhur İttifakı’nın 2023’te bir sorun yaşamayacağına inanıyorum”

Başkan Yazıcı, 2023 yılındaki seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın herhangi bir sorun yaşamayacağını belirterek, “Kesinlikle bir sorun yaşamayacağına inanıyorum. 16 seçim yaşadım ben kuruluştan beri Şunu çok net söyleyeyim dünyada açlık sınırının altında yaşayan insanlar diye söylendiğinde yüzde 2,5’lik dilimde Amerika var, Avrupa var ve Türkiye’de Amerika ve Avrupa ile aynı dilimde. Kimse Türkiye’nin onlardan farklı bir durumda olduğunu iddia edemez. Dünyadaki yayınlanan bilgi ve belgeler ile konuşuyorum. Ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle 2023’ün pürüzsüz geçeceğini düşünüyorum” dedi.

“İlçe başkanlığı dönemimde açtığım yerlerin binalarını değiştirip açılış yapıyorlar”

Adem Metan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na zaman zaman eleştirileri ve verdiği notu hatırlatması üzerine Yazıcı, “Ben kimseye not vermem ama bir televizyon programında kendi kendine not verdiği için biz de bir not verelim dedik. Tuzla’da AK Parti döneminde başlamış devam eden projeler ve kendi vaatleri üzerinden değerlendirirsek Tuzla’da vaat edip yaptıkları bir şey yok. AK Parti döneminde başlanmış ve bitirilmesi gereken projeleri sayıyorum. İDO iskelesine seferler koyacaktınız, yok. Yan yollar bitirilecekti, bitirilmedi. Metroyu gelince hemen bitireceğiz dedi, 2029’a kadar attı. Hacetderesi projesi vardı, üçüncü etabı bitti, 4-5’in yarıdan fazlası hala yok. Bizim zamanımızda bitirilecek duruma gelmişti. Tuzla Belediyesi olarak bizim dönemimizde biz orada kamulaştırmaya para bile harcadık. Göl projesinin 5’te birinin yani yüzde 20’sinin yüzde 15’i bitmişti yüzde 5’ini tamamladılar. Benim ilçe başkanlığım dönemimde açılışını yaptığım yerlerde binayı değiştirip açılış yapıyorlar. Aydıntepe’den geçen Sabiha Gökçen Havalimanı’na birleşen ana yol aynen duruyor. Benim Köyüm Benim Çiftliğim projesinin yüzde 95’i bitmişti hala bitirilmedi. Bütün bunlara baktığımız zaman nasıl bir puan vermemi bekliyorsunuz. Zorluyorum bir tek otopark başlanmıştı, o bitti. Açılışı yapılmadı. Açılışı yapılırsa ben de en azından 10 üzerinden sıfır demiştim 10 üzerinden bir vermeye çalışacağım" dedi.

“Halkın parasının heba olmamasını istiyoruz”

Başkan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Samimi olarak İBB Başkanı’ndan hizmet istiyoruz. Vatandaşa başlamış, bitirilecek diye konuştuğumuz projelerin bitirilmesini, önceden başlamış projelere harcanan İstanbul’un parasının, halkın parasının heba olmamasını istiyoruz Tuzla için gerçekten önemli projeler. Mesela Orhanlı ve Akfırat bölgesinde uygulama yapmışız. Uygulamaların bir an önce yatırıma dönüştürülmesi, hizmete geçmesi, inşaat ruhsatı alabilmeleri için uygulama yapmışız. Bir senedir İBB encümeninde bekliyor. Niye bekletiyorsunuz? Kapıda yalvaralım mı gelip diz mi çökelim. Ne bekliyorlar onu da anlamıyorum. Garip bir şey. Bu konuda Sayın Başkanın haberi varsa çok acı bir şey. Haberi yok ve yine yapılıyorsa bu da çok üzücü bir durum. Ama bir ilçenin 7 tane uygulamasını bir senedir encümen gündemine alınmıyorsa bir sorun var demektir.”

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