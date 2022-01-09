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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı gençlerle bir araya geldi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Başkan Gençlerle Buluşuyor’ programında Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’ndeki gençlerle bir araya geldi.

İSTANBUL 09.01.2022, 13:55
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı gençlerle bir araya geldi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Başkan Gençlerle Buluşuyor’ programında Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’ndeki gençlerle bir araya geldi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, her ay düzenli olarak ‘Başkan Gençlerle Buluşuyor’ ve ‘ Merak Edenler’ isimli iki program ile Tuzlalı gençlerle bir araya gelerek sorularını cevaplıyor. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Yazıcı, gençlerle birlikte son günlerde adından sıkça bahsedilen Metaverse hakkında konuştu. Blockchain tabanlı yeni bir uygulama geliştirdiklerini de belirten Başkan Yazıcı, ”Blockchain tabanlı bir uygulama ile bütün vatandaşlarımızın katılarak kanaat belirtebileceği ve herkesin bileceği, sonuçların net olacağı bir yöntemle plebisit yapacağız. Karar verme süreçlerini, yönetişime katılma süreçlerini birlikte yapacağız” dedi.

Başkan Yazıcı, "Gerçek ile gerçek olmayan karışır mı?" sorusu üzerine, “Gerçek ile gerçek olmayanın karışması durumundan çok uzak bir durumdayız. Şu andaki metaverse kavramı, bizim görme duyumuz olan, bilimin ve felsefenin aradığı ‘gerçek nedir’ sorusunun ancak bakabildiğimiz gözümüzden yansıyan ışınların gözümüze retinamıza düşmesi ile oluşan elektrik sinyallerinin sinirlere iletilmesi ve beyinlerde imaj oluşması ile oluşan bir gerçeklikten bahsediyoruz. Bu ‘Gerçek midir?’ bildiğimiz kadarıyla gerçektir. Gerçeği biliyor muyuz? Bilmiyoruz” dedi.

Başkan Yazıcı, programa katılan gençlerin hayat, teknoloji, gündem ve gelecek konularını kapsayan sorulara verdiği cevapları Şadi Yazıcı Youtube sayfasında yayımladı.

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