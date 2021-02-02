Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "Bu çatı altında bir dünya lideri gördük"

AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi Tuzla Belediye Nikâh Sarayı ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Biz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte adam gibi adamın kim olduğunu ve dünya liderinin kim olduğunu hep birlikte gördük ve yaşadık” dedi.

AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve parti üyelerinin katılımıyla Tuzla Belediye Nikâh Sarayı ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bugüne kadar görevde olan, bundan sonra da göreve gelecek olan arkadaşlarımızla bu bilgi ve tecrübeyi hep beraber kazanacağız. Kişisel gelişimimize katkı olacak, davamıza hizmet edeceğiz, genel başkanımızın da arkasında olacağız” dedi.

“Bir üniversite bitirdim ama 3 üniversite bitirmiş kadar da tecrübe edindim”

Teşkilat olmadan siyasi parti olmayacağını belirten Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, ”Bu çatı altında çok şey gördüm. Teşkilat olmadan hiçbir şey olmaz. 7 yıl İlçe Başkanlığı, 12 yıldır Belediye Başkanıyım. Bir üniversite bitirdim ama 3 üniversite bitirmiş kadar da tecrübe edindim. İletişim, toplum bilimi, sosyoloji alalarında mastır yapmış kadar önemli tecrübeler kazandığıma inanıyorum. Ve bugüne kadar görevde olan, bundan sonra da göreve gelecek olan arkadaşlarımızla da bu bilgi ve tecrübeyi hep beraber kazanacağız. Kişisel gelişimimize katkı olacak, davamıza hizmet edeceğiz, genel başkanımızın da arkasında olacağız. Ülkeye millete hizmet etmenin onur ve gururunu yaşayacağız. Ve gelecekte de yine hep birlikte bu çatı altında gördüğümüz güzellikleri geleceğe birlikte taşıyacağız. Biz bu çatı altında Afrika’daki açlara yardım etmeyi de gördük. Myanmar’a yardımı da gördük. Bu çatı altında Biz Filistin davasını, Birleşmiş Milletlere haykırmayı da gördük. Biz ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek dünyaya haykıran Genel Başkanı da bu çatı altında gördük. Biz gerçekten bu çatı altında 27 Nisan Muhtırasını da gördük ve FETÖ Terör Örgütü’nün ülke ve milletin kendisinin iradesine nasıl saldırdığını da gördük. Biz Genel Başkanımızla birlikte kardeşliği, sevgiyi ve yardımı barışı gördük. Biz sahte İnsan Hakları Beyannamesi imzalayanları değil, gerçekten insanların hakkını savunan Suriyeliler dâhil olmak üzere, bir Genel Başkanı bir dava adamını, bir dünya liderini gördük. Biz Çocuk Hakları Beyannamesi’ni sahte bir şekilde yöneten sözde yayınları değil gerçekten çocuk haklarını savunan bir lider ve parti teşkilatı gördük. Biz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte adam gibi adamın kim olduğunu ve dünya liderinin kim olduğunu hep birlikte gördük ve yaşadık” dedi.

“Bugüne kadar her seçimde zaferle çıktık”

Başkan Yazıcı, "Kongreler geleceğe dair hedeflerimizin yeniden netleşip, hep birlikte koşma zamanıdır. Ve bu kongrelerin özellikle de bugün Tuzla’dakine şahit oluyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Kongrelerde bazen de bazı hataların giderildiği zamanlardır. Bugüne kadar her seçimde zaferle çıktık. Ama 2019 seçimlerinin ikincisinde bir ufak hataya neden oldu. Şimdi teşkilatlarla bu kongreler aslında bazı hataları düzeltme zamanıdır. Şimdi sizinle birlikte inşallah bu kongre ve sonrasında, geçmişte bıraktığımız eskiden beri gelen arkadaşlar ve yeni göreve başlayacak arkadaşlarımızla yekvücut olup bu hatayı düzeltmek için 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan seçmek için, hep birlikte bu hatayı düzeltmeye var mıyız arkadaşlar? İstanbul’a ve İstanbulluya karşı bir görev olarak bu hatayı düzelteceğiz" dedi.