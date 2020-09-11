banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Küresel piyasalar
Küresel piyasalar
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Marcel Tisserand Fenerbahçe’de!
Marcel Tisserand Fenerbahçe’de!
Fındık üreticisine emanet uyarısı
Fındık üreticisine emanet uyarısı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan Macron’a sert tepki

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR. ŞADİ YAZICI’DAN MACRON’A SERT TEPKİ

İSTANBUL 11.09.2020, 00:58
3
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan Macron’a sert tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı yorumu tepki ile karşılanmıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’da Macron’a, Türkiye’ye yönelik söylemlerine ilişkin sosyal medya üzerinden sert tepkide bulundu.

Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabı Twitter’dan yayınladığı videolu mesajında şunları söyledi. “Macron; sana söyleyeceğimiz bir şey var. Sen Fransa halkı adına konuşamazsın. Çünkü, Fransız halkı demokrasiye inanmış bir halk ve biz de Fransız halkına karşı değiliz. Fransızların, özellikle de demokrasi tarihine sahip olan Fransızların böylesine bir cumhurbaşkanına sahip olduklarından utanç duyduklarına inanıyorum. Eğer duymuyorlarsa tarihin yeniden yazılması gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2020
İmsak 05:06
Güneş 06:34
Öğle 13:06
İkindi 16:39
Akşam 19:28
Yatsı 20:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Osmanlıspor 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Bandırmaspor 0 0
10. Boluspor 0 0
11. Bursaspor 0 0
12. Eskişehirspor 0 0
13. Giresunspor 0 0
14. Menemen Belediyespor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0