Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan Macron’a sert tepki
TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR. ŞADİ YAZICI’DAN MACRON’A SERT TEPKİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı yorumu tepki ile karşılanmıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’da Macron’a, Türkiye’ye yönelik söylemlerine ilişkin sosyal medya üzerinden sert tepkide bulundu.
Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabı Twitter’dan yayınladığı videolu mesajında şunları söyledi. “Macron; sana söyleyeceğimiz bir şey var. Sen Fransa halkı adına konuşamazsın. Çünkü, Fransız halkı demokrasiye inanmış bir halk ve biz de Fransız halkına karşı değiliz. Fransızların, özellikle de demokrasi tarihine sahip olan Fransızların böylesine bir cumhurbaşkanına sahip olduklarından utanç duyduklarına inanıyorum. Eğer duymuyorlarsa tarihin yeniden yazılması gerektiğine inanıyorum.” dedi.
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