Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; “Yeni başarılar için yeniden başlamak nasibimiz olsun”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, üçüncü döneminin üçüncü yılında vizyon projelerinin yer aldığı bir video paylaştı. Başkan Yazıcı, “Her başarının ardından, yeni başarılar için yeniden başlamak nasibimiz olsun” dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerde üçüncü kez belediye başkanı seçilerek Tuzla’nın değerine değer katan Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından üçüncü döneminin üçüncü yılında, vizyon projelerini anlatan bir video paylaştı. Belediye başkanlığı döneminde, Tuzla Marina, Şelale Eğitim Parkı, Gönül Elleri Çarşısı, Sahil düzenlemesi, eğitim birimleri, planlı kentleşme gibi birçok vizyon projeyi uygulamaya koyan Başkan Yazıcı, üçüncü döneminde de temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yeni projeleri hayata geçirerek üçüncü yılını tamamladı. Üç yıllık faaliyetlerin bir kısmını içeren bir video paylaşan Başkan Yazıcı, “3 yıl önce yeniden başladık. Hep birlikte çok şey başardık. Tuzla için hizmet ve eser yolculuğumuzda gönülleri ve emekleriyle katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Her başarının ardından, yeni başarılar için yeniden başlamak nasibimiz olsun” ifadelerini kullandı.