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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; “Patronumuz olan Tuzla halkına, en iyi hizmeti üretebilmek için varız”

2021 yılının değerlendirmesi, 2022 yılının planlanması niteliğini de taşıyan konaklamalı eğitim programında belediye personeliyle bir araya gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Biz Tuzla’da patronumuz olan Tuzla halkına, en iyi hizmeti üretebilmek için senede bir defa da olsa bir araya geliyoruz. Bu şekilde kendimizi check ediyoruz. Kendimizi ölçme ve değerlendirmeler ile eksiklerimizi görüyoruz. Geleceğe dair nasıl adım atmamız gerektiğini birlikte paylaşıyoruz. Dolayısıyla ben, çalışma arkadaşlarıma biz bir aileyiz demek istiyorum.” dedi.

İSTANBUL 07.03.2022, 12:12
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; “Patronumuz olan Tuzla halkına, en iyi hizmeti üretebilmek için varız”

2021 yılının değerlendirmesi, 2022 yılının planlanması niteliğini de taşıyan konaklamalı eğitim programında belediye personeliyle bir araya gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Biz Tuzla’da patronumuz olan Tuzla halkına, en iyi hizmeti üretebilmek için senede bir defa da olsa bir araya geliyoruz. Bu şekilde kendimizi check ediyoruz. Kendimizi ölçme ve değerlendirmeler ile eksiklerimizi görüyoruz. Geleceğe dair nasıl adım atmamız gerektiğini birlikte paylaşıyoruz. Dolayısıyla ben, çalışma arkadaşlarıma biz bir aileyiz demek istiyorum.” dedi.

Tuzla Belediyesi yıllardır gelenekselleşen Konaklama Eğitim Programları pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aradan sonra yeniden yapıldı. Bu sene Kızılcahamam’da düzenlenen ve tüm belediye çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen program iki grup halinde tamamlandı. 2021 yılının değerlendirmesi, 2022 yılının planlanması niteliğini de taşıyan programda belediye çalışanları, iki gün süreyle mesai arkadaşlarıyla birlikte birçok eğitim programı ve etkinliğe katılarak stres attı. Programda personelle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi olarak çok büyük bir aile olduklarını belirterek bu ailenin asıl patronun her zaman olduğu gibi vatandaş olduğunu ifade etti. Başkan Yazıcı 2021 yılının değerlendirmesini de yaparak, yıl içerisinde başarılı olan personelleri de ödüllendirerek teşekkür etti. Tuzla Belediyesi personelleri ise Başkan Yazıcı’ya annesi ve eşinin olduğu bir fotoğrafın NFT’sini hediye etti.

“Kendimizi ölçme ve değerlendirmeler yaparak eksiklerimizi görüyoruz”

AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığından itibaren her yıl çalıştığı tüm ekibi iki gün de olsa her yıl moral motivasyon kamplarıyla bir araya toplayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, burada yaptığı konuşmada vatandaşa yapılan hizmetin önemine değinerek, “2022 yılı Konaklamalı Eğitim Programı’nı iki grup olarak iki hafta sonuna sığdırdık. Büyük bir aile olarak geçmişten gelen bir geleneksel buluşmalarımızdı. 2019 seçimleri ve pandemi döneminde bu buluşmaları gerçekleştirememiştik. Şimdi tekrar başlattık. Biz Tuzla’da patronumuz olan Tuzla halkına, en iyi hizmeti üretebilmek için senede bir defa da olsa bir araya geliyoruz. Bu şekilde kendimizi check ediyoruz. Kendimizi ölçme ve değerlendirmeler ile eksiklerimizi görüyoruz. Geleceğe dair nasıl adım atmamız gerektiğini birlikte paylaşıyoruz. Dolayısıyla ben, çalışma arkadaşlarıma biz bir aileyiz demek istiyorum. Tuzla gibi büyük bir ilçenin, güzel hizmetler üretmenin keyfini birlikte yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini gördüğümüzde bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Birlikte güzel ve muhteşem işler başardık” dedi.

“İletişim metotlarımızı sürekli açık tutuyoruz”

Başkan Yazıcı, tüm Tuzla Belediyesi personeli ile yıl boyunca sık sık görüştüğünü belirterek, ”Çalışma arkadaşlarımla ve vatandaşlarımız istediği zaman istediği yerde bizimle görüşebiliyor olmamız bizim arzu ettiğimiz bir şeydir. İletişim yöntemlerini hiçbir zaman koparmıyoruz. Vatandaşlarımız ile bir arada olabileceğimiz, STK’larımız ile bir arada olabileceğimiz iletişim metotlarımızı her zaman açık tutuyoruz ve metotlarımızı sürekli geliştirmeye gayret ediyoruz” dedi.

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