Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Öğretmenler, öğrencilerin rol modelidir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi eğitim birimlerinde görevli 200 öğretmen ile ‘Öğretmenler Günü’ programında bir araya geldi. Başkan Yazıcı, program sırasında Tuzla’nın Eğitim Şehri olmasında katkılarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti. Ayrıca Başkan Yazıcı, Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 4 bin öğretmene de içerisinde bardak altlığı, bardak, kahve yer alan kutu hediye etti. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda hazırlanan paketler, Tuzla Belediyesi personelleri tarafından öğretmenlere teslim edildi.

Tuzla Belediyesi bünyesinde binlerce öğrenciye onlarca farklı branşta eğitimlerin verildiği Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi, Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri, Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi, Tuzla Belediyesi Spor Okulları’nda görev yapan öğretmenler, Öğretmenler Günü nedeniyle akşam yemeğinde bir araya geldiler. Programa, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da katıldı. Başkan Yazıcı, program sırasında Tuzla’nın Eğitim Şehri olmasında katkılarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti. Ayrıca Başkan Yazıcı, Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 4 bin öğretmene de içerisinde bardak altlığı, bardak, kahve olan kutu hediye etti. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda hazırlanan paketler, Tuzla Belediyesi personelleri tarafından öğretmenlere teslim edildi.

“İki vizyon ortaya koymuştuk”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Eğitimin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Toplumu şekillendirecek, toplumu iyi bir noktaya getirecek olan maddenin eğitim olduğunu, eğitimin de sadece bilgi edinme ile ilgili olmadığına inanıyorum. Bu nedenle 2009 yılından itibaren bu aşamaya gelmemizdeki amacımız şuydu; Tuzla’da şehrin emanet edildiği veya yapılması gereken kanunu görevlerin dışında olması gereken, bu dünyada sorulmasa bile öteki dünyada bulunduğumuz konum gereği sorulacak olan, bize vebal ve bir yük olan konuları ele aldık. İki tane vizyon koymuştuk ortaya. Birincisi deniz deyince akıllara Tuzla’nın gelmesiydi. İkincisi ise Eğitim Şehri Tuzla demiştik. Bunu, gerçekleştirmek için çok uğraştık” dedi.

“Öğretmenler, öğrencileri için en önemli rol modellerden bir tanesidir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Eğitim dediğiniz zaman sadece okulda sabah 9’da başlayıp akşam 5’de biten müfredata bağlı olan eğitim değil, anne babadan alınan eğitim, sosyal çevreden alınan eğitim, dijital mecralardan alınan eğitim ve üçüncü adres olarak belirlemeye çalıştığımız yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarla sizler sadece eğitim vermiyorsunuz. Öğrencileriniz karşısında kendi davranışlarınızla, problem karşısındaki tavırlarınızla örnek oluyorsunuz. Öğretmenler, öğrencileri için en önemli rol modellerden bir tanesidir. Dolayısıyla eğitimin bütün aşamalarını yaşıyoruz. Bizim Tuzla’da yapmaya çalıştığımız topyekûn bir eğitim, toplumsal bir eğitimdir. Tuzla sınırları içerisinde her ortamda ve okulun dışındaki üçüncü adreslerde bir eğitim mecrası oluşturacak, bazen eğlenecek, bazen spor yapacak, bazen müzik çalacak ama yaparken öğrenecek, eğlenirken öğrenecek, bütün bunları kapsayacak bir eğitim zinciri oluşturabilmektir” dedi.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise “Sizler bu ilçede öğretmenlik yaparken, çok farklı bir alanı güzelleştirme çabası içerisindesiniz. Farklı noktalarda saat 3’den sonra çocuklarımız ne yapacak, ne ile meşgul olacak, hangi öğretmenler, hangi konuyla kendi hobisini geliştirecek sorularını biz Tuzla’da sizlerle cevaplıyoruz. Sabah 8’de okula geliyor ve 3’e kadar okulda o eğitimi almak zorunda. Ama 3’den sonra sizler zorunlu eğitim alan değil, kendi isteğiyle, gönlüyle tercih eden öğrencilerin öğretmenlerisiniz. Öğretmenlik kapıyı açmaktır. Siz onların gönüllerindeki kapıyı açıyorsunuz” ifadelerini kullandı.