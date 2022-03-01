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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; “Milli teknoloji hamlesi ülkemizin ve milletimizin geleceğidir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ortaya çıkan tablo ile, Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını temin edecek ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi. Başkan Yazıcı,” Eğer ki biz bugün belli şeyleri, riskleri göze almazsak yarın çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşadığı sıkıntılar bizim bugün almadığımız tedbirler yüzünden olur. Bugün Ukrayna halkının içine düştüğü “Keşke” pişmanlığı ve coğrafyamızda yaşananlar savunma sanayimize ve savunma teknolojilerine yaptığımız yatırımın ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. Milli teknoloji hamlesi ülkemizin ve milletimizin geleceğidir” dedi.

İSTANBUL 01.03.2022, 11:05
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; “Milli teknoloji hamlesi ülkemizin ve milletimizin geleceğidir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ortaya çıkan tablo ile, Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını temin edecek ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi. Başkan Yazıcı,” Eğer ki biz bugün belli şeyleri, riskleri göze almazsak yarın çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşadığı sıkıntılar bizim bugün almadığımız tedbirler yüzünden olur. Bugün Ukrayna halkının içine düştüğü “Keşke” pişmanlığı ve coğrafyamızda yaşananlar savunma sanayimize ve savunma teknolojilerine yaptığımız yatırımın ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. Milli teknoloji hamlesi ülkemizin ve milletimizin geleceğidir” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 6’ıncı gününe girilirken bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Yazıcı, Türkiye’nin atılım yaptığı Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemine dikkat çekerek, “15-20 yıldır Suriye’de, Irak’ta savaş yaşanıyor. Filistin’de yaşanıyor, Arakan’da yaşanıyor, Doğu Türkistan’da yaşanıyor. Bunlara hiç kimse bakmıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya girişi ile yaşanmaya başlanan olayda her iki ülke de kendisini Rus kabul ediyor ve Rus tabirini ‘Bize ait’ olduğunu iddia ediyor. İki ülke birbiriyle bu kadar içli dışlı. SSCB döneminde beraber yürümüşler. Yanılmıyorsam Kruşçev, Kırım’ı onlara hediye ediyor. Böylesine bir dönemden geliniyor ve bugün kardeşlik bitiyor, toprak iddiaları başlıyor. Bazıları diyor ya, ‘Bizim burnumuzun dibinde, niye şey yapmalıyız?’ diyorlar. Bu bence Ukrayna’nın bir hatası. Diyecekler; ‘Niye?’ SSCB dağıldıktan sonra 3 bin 700 nükleer başlıkla dünyanın üçüncü nükleer gücü oluyor Ukrayna. Biliyor musunuz bunu? 7 bin başlıktan 3 bin 700 tanesi Ukrayna’da kalıyor. Ukrayna 1992 yılında biraz Rusya’nın baskısı, üçüncü güç istemeyen ABD’nin de isteğiyle Ukrayna bütün bu nükleer güçlerini teslim ediyor” dedi.

“Milli Teknoloji Hamlesi ülkemizin ve milletimizin geleceğidir”

Başkan Yazıcı, “Bugün işte bu durum. Bizim çok akıllılar var ya geleceğe dair işte ‘Uçak, SİHA, silahlar bu ne sanayi’ diyenler. Ukrayna bugün şunu diyebilir miydi? ‘ Birazcık daha ekonomimiz sıkıntıda olsaydı da, birazcık daha kemer sıksaydık, biraz daha silaha yatırım yapsaydık, nükleer başlıkları keşke vermeseydik ve tekrar yapsaydık. Rusya’nın işgaline uğramasaydık’ Bunu gelecekte çocuklarımıza ve torunlarımıza söyletmememiz lazım. Eğer ki biz bugün belli şeyleri, riskleri göze almazsak yarın çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşadığı sıkıntılar bizim bugün almadığımız tedbirler yüzünden olur. Bugün Ukrayna halkının içine düştüğü “Keşke” pişmanlığı ve coğrafyamızda yaşananlar savunma sanayimize ve savunma teknolojilerine yaptığımız yatırımın ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. Milli teknoloji hamlesi ülkemizin ve milletimizin geleceğidir” dedi.

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