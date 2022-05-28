Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Kaçıranlar üzülür”

Tuzla Kent Festivali devam ediyor. Festivale ilginin yoğun olduğunu ve bin 200’den fazla stant kurulduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Burası, bir festival, bir şenlik, bir pazar. İmkanı olan herkes İstanbul’un Doğu Yakası’na, Tuzla’ya bu sımsıcak festivale gelsin. Bu bir açık davet. Kaçıranlar üzülür” dedi.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi işbirliğinde ‘Tuzla Kent Festivali’ başladı. El emeği vazolardan el örgülerine, avizelerden tablolara, seramikten midye kabuklarına kadar birbirinden farklı ürünler satışa sunuldu. İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği fuar pazar günü sona erecek.

“Burada el emeği ürünler var”

Fastivali değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, üretenler için en büyük ödülün emeğinin değer bulması olduğunu ifade ederek, “Burada el emeği ürünler var. Onları çok değerli buluyoruz. Festival ziyaretçilerinin bu ürünlere göstereceği ilgi hem üreten insanların hak ettikleri değeri görmesi hem de yeni üretimler için onları teşvik anlamı taşıyor.” dedi.

“Hem ekonomik hareket hem kısıtlı kaynaklarımızı korumak istiyoruz”

Başkan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Burada kullanılmış ürünleri ziyaretçilere sunan stantlarımız da var. Bu ürünler eski değil ikinci yeni. Yeni sahipleri için yepyeni olacaklar. Gezegenimizin kaynakları tükeniyor. Bu süreçte kullanılabilecek ürünleri satın alarak kullanmayı bir sosyal sorumluluk olarak da görüyoruz. Hem ekonomik hareket hem kısıtlı kaynaklarımızı korumak istiyoruz. İnşallah sürdürülebilir bir dünya için sürekliliği olan bir farkındalık oluşturmak çabasındayız" dedi.

“Kaçıranlar üzülür”

Festivalde ilginin yoğun olduğunu ve bin 200’den fazla stant kurulduğunu ifade eden Başkan Yazıcı, “5 bin metrekare alan içerisinde burası, bir festival, bir şenlik, bir pazar. İmkanı olan herkes İstanbul’un Doğu Yakası’na, Tuzla’ya bu sımsıcak festivale gelsin. Bu bir açık davet. Kaçıranlar üzülür” diye konuştu.