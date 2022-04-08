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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi fetret devrini yaşıyor”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Meclisi’nde 2021 yılı faaliyet raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Tuzla Belediyesi’nin yaptığı projeleri bir bir anlatan Başkan Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’da devam eden projeleri yarım bırakmasına tepki göstererek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vaatleri ve bugüne kadar özellikle devam eden projeleri tamamlaması açısından baktığımda İstanbul tam bir fetret devrini yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’ya verdiği vaatlerin hepsi hayal oldu” dedi.

İSTANBUL 08.04.2022, 10:21
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi fetret devrini yaşıyor”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Meclisi’nde 2021 yılı faaliyet raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Tuzla Belediyesi’nin yaptığı projeleri bir bir anlatan Başkan Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’da devam eden projeleri yarım bırakmasına tepki göstererek, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vaatleri ve bugüne kadar özellikle devam eden projeleri tamamlaması açısından baktığımda İstanbul tam bir fetret devrini yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’ya verdiği vaatlerin hepsi hayal oldu” dedi.

Tuzla Belediye Meclisi’nin Nisan ayı meclis görüşmeleri tamamlandı. Tuzla Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ikinci oturumda, Tuzla Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı mecliste 2021 faaliyet raporunun sunumunda Tuzla’da yaptığı projeleri tek tek anlatarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’da AK Parti döneminde başlanan projeler dahil, seçim vaadinde bulunduğu hiçbir projeyi yapamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sert sözlerle eleştirerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tam bir fetret devrini yaşadığını ifade etti. Bir televizyon programda kendisine 10 üzerinden 8 not veren İmamoğlu’na hizmetlerini değerlendirerek 10 üzerinden sıfır verdi.

“İstanbul fetret devrini yaşıyor”

Tuzla Belediyesinin son 3 yılda vatandaşlara seçimde vermiş olduğu vaatlerin %60’ını tamamladıklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkan Dr. Şadi Yazıcı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve Tuzla Belediyesi’nin yaptıklarını konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu, geçmişten gelen tamamlanmayan projeler, vermiş olduğu vaatler açısından bakıldığında İstanbul şu anda maalesef tam bir fetret devrini yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’ya verdiği bütün vaatler hayal oldu. Üzgünüm, geçtiğimiz üç yılda büyüteçle baksak bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni Tuzla’da göremeyiz. İstanbul’un CHP’li Belediye Başkanı sürekli bir suçlama ile kamuoyunun önüne çıkıyor. Kendisini her dinlediğimde, bir birey olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Anadolu irfanının yetersizlik için kullandığı şu vecize aklıma geliyor. Bazen eksiklikler konusunda kullanılır. Derler ki, “Oynamasını bilmeyen gelin "yerim dar" demiş; yerini genişletmişler, "yenim dar" demiş” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan asla bahane üretmedi, iş üretti”

Belediye Başkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm olumsuzluklara rağmen hiçbir zaman bahane üretmediğini, sürekli iş yaptığını ifade eden Başkan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti. “Hükümet kendisinden değildi. Mecliste de çoğunluğu yoktu. Asla bahane üretmedi. Üretmediği için Recep Tayyip Erdoğan, 36 ay gibi kısa bir sürede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan sonra 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nin başında. Bu millet onu o yüzden tutuyor. Bahane üretmedi iş üretti.”

“İstanbul sokakları, caddeleri, köprüleri ucube reklam panolarının ile işgali altında”

İstanbul’un dört bir yanının reklam panoları ile işgal edildiğini ifade eden Başkan Yazıcı, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir reklam tutkusunu görüyoruz. Vatandaş bunları görüyor, milletimiz bu notu alıyor ve bunun hesabını da soracak. Bir hesap uzmanı olan CHP Başkanı da bakarsa görecektir. Eminim ki milletimizin hesabı asla ve asla yanılmaz. İstanbul sokakları, caddeleri, köprüleri ucube reklam panoları ile işgal altında. Bu korkunç bir tablo. İBB hani 150 tane kreş kuracak ya, bunların 30-40 tanesi kuruldu. Hadi 150 tanesinin kurulduğunu düşünelim. İBB’nin kurduğu kreşlerin sandalyelerinin sayısı dahil bütün hizmetlerini üst üste koyun İstanbul’a diktiği reklam panosu sayısının yarısına ulaşmaz. İBB’nin bütün reklam panolarının yüz ölçümünü ölçün, İBB’nin İstanbul’da yaptığı yol yüz ölçümünden daha büyüktür.” dedi.

“Yaptığı işlere bakıyorum, İBB Başkanına 10 üzerinden sıfır veriyorum”

Başkan Yazıcı, “İBB Başkanı geçen gün bir televizyon programında kendi performansını değerlendirerek kendisine; “10 üzerinden; 7,5’dan 8 notunu veriyorum” dedi. Ben başkana kaç not veririm diye düşündüm. Tuzla’da yapılan İBB hizmetleri ve yapılamayanları, tamamlanamayanları İstanbul ölçeğine baktığımız zaman Adalar’dan ölüme gönderilen atları, hastalık nedeniyle Beşiktaş’ta kesilen 112 ağacı, Marmara’yı müsilaj kaplamışken, İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin temel atmama törenini, 50-60 bin araç geçecek olan Levazım Tüneli’ni bitmiş olduğu halde açmamayı, bazı metroların doldurularak kapatılmasını, yeni bir tane metro planının, projesinin yapılmamasını ya da İstanbul karla boğuşurken kendilerinin yok oluşunu ve İstanbul’un borç batağına batırılışını görüp değerlendirdiğimde 10 üzerinden 0 (sıfır) veriyorum. Umarım 2 yıllık kalan süresini geçtiğimiz 3 yıl gibi değerlendirmez. Ama üzgünüm umudum yok, sanırım reklamla geldi, reklamla gidecek” dedi.

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