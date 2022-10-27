Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Hakikat karşısında yıldızları döküldü”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geçtiğimiz Salı günü düzenlenen Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin üçüncü etabının hizmete açılışı töreninde yaşanan saldırı olayının ardından gelen destek mesajları, destek telefonları için teşekkür mesajı yayımladı.

Başkan Yazıcı yaptığı açıklamada, “25 Ekim Salı Günü, davetli olarak katıldığım İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla Biyolojik Arıtma Tesisi’nin 3. Etap Yatırımı’nın açılışında; ölçülü, nezaketli, vefalı bir konuşma yaptım. Gerçekleri yalın bir şekilde ifade etmem üzerine; sihri bozulmuş, illüzyonu yıkılmış, kinle tahrik edilmiş bir güruhun sözlü ve fiziki saldırısına uğradım. Bu menfur hadiseden sonra; telefon, mesaj, sosyal medya paylaşımı yoluyla on binlerce geçmiş olsun mesajı aldım. Hakikatin yalnız olmadığını gösteren bütün mesaj sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Hakkı teslim etmeye hakkımız olanı istemeye, her platformda devam edeceğim” dedi.