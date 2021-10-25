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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Bizler için en kıymetli olan şey sizlersiniz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her pazartesi katıldığı bayrak törenlerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Yazıcı, Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu, Cemil Meriç Ortaokulu ve Cemil Meriç İmam Hatip Ortaokulu’nun bayrak törenine katıldı. Tören sırasında konuşan Başkan Yazıcı,” Gelecekte bizler için en kıymetli olan şey sizlersiniz. Şimdi göndere çekeceğimiz bayrak gibi, söyleyeceğimiz İstiklal Marşı kadar çok kıymetli olan sizler için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

İSTANBUL 25.10.2021, 14:36
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Bizler için en kıymetli olan şey sizlersiniz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her pazartesi katıldığı bayrak törenlerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Yazıcı, Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu, Cemil Meriç Ortaokulu ve Cemil Meriç İmam Hatip Ortaokulu’nun bayrak törenine katıldı. Tören sırasında konuşan Başkan Yazıcı,” Gelecekte bizler için en kıymetli olan şey sizlersiniz. Şimdi göndere çekeceğimiz bayrak gibi, söyleyeceğimiz İstiklal Marşı kadar çok kıymetli olan sizler için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminin başladığı 6 Eylül tarihinden itibaren her pazartesi günü, ilçe genelindeki okulların bayrak törenlerine katılarak öğrenciler ile sohbet ediyor. Bu kapsamda Başkan Yazıcı, Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu, Cemil Meriç Ortaokulu ve Cemil Meriç İmam Hatip Ortaokulu’nun bayrak törenine katıldı. Başkan Yazıcı’ya törende Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu eşlik etti. İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı,” Okuduğunuz her ders, hayatınızın belli bir noktasında sizin için çok kıymetli olacaktır. Dolayısıyla öğretmenlerinize çok teşekkür edin, onlara sorular sorun, öğrenin ve her bir bilgi kalıntısı sizi de mutlu edecek. Bizler sizlere kıymet veriyoruz“ dedi. Başkan Yazıcı, Bayrak Töreni sonrasında okul öğretmenleri ile bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Başkan Yazıcı, öğrencilerden başarılı olmaları için söz aldı.

“Sizler için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Biz okulları geziyoruz. Sizin gibi pırıl pırıl öğrencileri gördüğümüz zaman kendimizi daha mutlu hissediyoruz. Çünkü sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Başarılı öğrencilerin olduğu bir okuldayız. Kendiniz ve hayatınız için çalışıyorsunuz ve çalışmak zorundasınız. Çalışmadan başarmak mümkün değildir. Sınıflarınızı geçerken gösterdiğiniz başarı, belki LGS’ye girerken de başarı göstereceksiniz birçok sınav geçeceksiniz. Emin olun ki hayat için öğrenmek, okul için öğrenmekten daha kıymetli olacaktır. Okuduğunuz her ders, hayatınızın belli bir noktasında sizin için çok kıymetli olacaktır. Dolayısıyla öğretmenlerinize çok teşekkür edin, onlara sorular sorun, öğrenin ve her bir bilgi kalıntısı sizi de mutlu edecek. Bizler sizlere kıymet veriyoruz. Biz Tuzla’yı altın kaplasak, sizin iyi bir şekilde eğitim almanızı başaramazsak, sizin eğitim aldığınız alanları iyi bir noktaya getiremezsek biz kendimizi başarısız olarak adlandırırız. Gelecekte bizler için en kıymetli olan şey sizlersiniz. Şimdi göndere çekeceğimiz bayrak gibi, söyleyeceğimiz İstiklal Marşı kadar çok kıymetli olan sizler için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizin başarı için yapacağınız tek şey öğretmenlerimize uymak olacak. Anne ve babalarınıza uymak olacak. Toplumda bütün insanların en çok kıymet verdiği insan tipi daha çok bilgi sahibi olan insandır. Sizi şimdiden görüyorum. Bu toplumda en iyi birey olabilmek için, en özgür olabilmek için çok bilgili olmak lazım” dedi.

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