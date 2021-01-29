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TÜSİKON’dan Doğu Türkistan’a destek açıklaması

Üreticiler Sanayiciler ve İş adamları konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Doğu Türkistan’da yaşanan zulme sessiz kalan anlayışı protesto ettiklerini belirterek, "TÜSİKON olarak insanlık katledilmeden, yaşanan trajedi daha da büyümeden Birleşmiş Milletler Örgütünü, Doğu Türkistan’da yaşanan bu katliamı durdurmak üzere yetkili organlarını harekete geçirmeye ve etkili tedbirler almaya davet ediyoruz" dedi.

İSTANBUL 29.01.2021, 13:43
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TÜSİKON’dan Doğu Türkistan’a destek açıklaması

Üreticiler Sanayiciler ve İş adamları konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Doğu Türkistan’da yaşanan zulme sessiz kalan anlayışı protesto ettiklerini belirterek, "TÜSİKON olarak insanlık katledilmeden, yaşanan trajedi daha da büyümeden Birleşmiş Milletler Örgütünü, Doğu Türkistan’da yaşanan bu katliamı durdurmak üzere yetkili organlarını harekete geçirmeye ve etkili tedbirler almaya davet ediyoruz" dedi.

Doğu Türkistan’daki vatandaşların yaklaşık 250 yıldır zulümle karşı karşıya kaldığına değinen TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, dünyanın ise yaşanan zulme sessiz kaldığını, çoğu insanın da Doğu Türkistan’da yaşanan dramdan haberinin olmadığını kaydetti. Çin Devletinin yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan’da sistematik katliamlar gerçekleştirdiğini belirten Beşiktepe, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğu Türkistan kan gölü haline gelmişken, başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Doğu Türkistan’da evlerinden, yurtlarından edilmiş milyonlara, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur. Türkmen soydaşlarımız toplama kamplarında tecrit altında tutulmakta, türlü işkencelere maruz bırakılmaktadır. Birleşmiş Milletler; Temel İnsan Hakları Sözleşmesi, Soykırımın Önlenmesi ve Savaş Suçlularının Cezalandırılması Sözleşmesi ve Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi ile tüm insanların can ve mal güvenliğini teminat altına almıştır. Oysa bugün Birleşmiş Milletlere üye devletlerin gözleri önünde Müslüman kanı akıtılmakta, insanlık suçu işlenmektedir"

TÜSİKON’dan BM’ye çağrı

Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık drama son vermenin, tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Başkan Beşiktepe, "Birleşmiş Milletlerin görevi, olayları takip etmek değil, olaylara müdahale etmektir. Bu sebeple Birleşmiş Milletler, duruma müdahale etmek, olayların önlenemez noktalara gelmesinin önüne geçmek ve bu soykırıma son vermek için derhal harekete geçmelidir. Unutulmamalıdır ki, Birleşmiş Milletler, egemen güçlerin siyasi, ekonomik ve ideolojik emellerine alet olmak için değil; adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği tüm ülkelere sağlamak için vardır. Ata yurdumuzda, bizden olan ve yüz yıllardır işgallere direnen, soykırımlara dayanan, İslam’ın, Türklüğün sancağını güneşin doğduğu en uzak noktada dalgalandıran Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ilgisizliğin girdaplarında, cellatlara teslim eden anlayışı şiddetle protesto ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Orhan Beşiktepe, TÜSİKON olarak Birleşmiş Milletleri Doğu Türkistan’daki yaşanan katliamı durdurmak üzere harekete geçmeye davet ettiklerini ifade ederek, etkili tedbirler alınması gerektiğini sözlerine ekledi.
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