Türkiye’de ‘Kendin Yap’ showroomu açılmaya hazırlanıyor

Türkiye’de “Kendin Yap” showroomu kapılarını açmaya hazırlanıyor. İç Mimar Lara Öntürk, sergileyecekleri ürünleri titiz bir şekilde seçtiklerini belirterek, güçlü bir ekip ile çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Vitze Home markasının kurucusu İç Mimar Lara Öntürk Türkiye’de “Kendin Yap” showroomunun kapılarını açmaya hazırlanıyor. Showroomda ziyaretçiler yapılan ürünleri yerinde görüp satın alabilecek. Ayrıca ziyaretçiler kendi ürünlerini de yapabilecek. Showroomda ayrıca düzenli olarak atölyeler düzenlenecek. Buradaki atölyelerde ürün yapacaklar dilerse ürünlerini satışa da koyabilecek veya alıp evine de götürebilecek.

Hem iç mimari hem de ‘Kendin Yap’ alanında çalışmalarda bulunan Lara Öntürk bu projenin kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Showroomlar hem marka hem de ürünlerin tanıtımı açısından bir hayli önemli. Dolasıyla büyüme hedefinde olan firmaların ya da halihazırda geniş bir kitleye hitap eden markaların showroom açarak potansiyel müşterilerine başarılı tanıtımlar da bulunduğunu görüyoruz. Biz de Türkiye’de ’Kendin Yap’ showroomunu açarak bu alandaki çalışmaların önünü açmak istiyoruz” dedi.

Sergileyecekleri ürünleri titiz bir şekilde seçtiklerini belirten Lara Öntürk, güçlü bir ekip ile çalışmalarda bulunduklarını ifade etti. Öntürk, sözlerine şöyle devam etti: “Biliyorsunuz geçmişten günümüze farklı alanlarda showroomlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Marka ve ürün tanıtımı açısından bir hayli önemli olan showroomlar, genellikle otomotiv sektörü ve kozmetik sektöründe sıklıkla tercih ediliyor. Şu ana kadar Türkiye’de Kendin Yap alanında bir showroom açılmadı. Umuyorum biz ilk olacağız. Çalışmalara kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Güçlü bir ekibimiz var, bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Ekibimiz ile birlikte showroomda bulunması gereken ürünlerle ilgili de yoğun bir çalışma içindeyiz. Açacağımız showroomun bu alandaki çalışmaların öncüsü olacağına inanıyoruz.”

"Ülkemizde bu tür projelerin yaygınlık kazanmasını amaçlıyoruz"

Yenilikçi projelerine devam edeceklerini belirten Lara Öntürk, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Kendin Yap alanında Türkiye’nin adını duyurmasını istediğimiz için bu alandaki çalışmalarımızı amacımız doğrultusunda sürdürüyoruz. Yurt dışında Kendin Yap projeleri artık ön planda yer alıyor. Bizde ise yavaş yavaş bu alanda yenilikçi çalışmalar gerçekleşiyor. Bizim amacımız ülkemizde bu tür projelerin yaygınlık kazanmasını sağlamak. Elbette bu, doğru ve sistemli bir çalışma ile gerçekleşebilir. Ayrıca her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de tanıtım çok önemli. Bu nedenle çalışmalarımızı ve markamızı tanıtabilmek için Kendin Yap shoowromunu açacağız. Böylelikle hem başarılı bir tanıtım çalışması gerçekleştirecek hem de Kendin Yap alanında fark oluşturan çalışmaların da önünü açacağız."