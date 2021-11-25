Türk musikisinin en güçlü bestekarlarından Zekai Dede Efendi Eyüpsultan’da anıldı

Türk musikisinin ve coğrafyamızın en güçlü bestekarlarından biri olan Zekai Dede Efendi vefatının 124’üncü sene-i devriyesinde Eyüpsultan’da anıldı.

Türk musikisinin ve coğrafyamızın en güçlü bestekarlarından biri olan Zekai Dede Efendi için Eyüpsultan’da bir anma programı düzenlendi. Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen programda 124 sene önce vefat eden Zekai Dede Efendi’nin eserleri ve sanatı, çeşitli etkinliklerle anıldı. Programa Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü İrfan Çalışan, müzisyen Harun Korkmaz ile sanatseverler katıldı. Önce sempozyum ile anılan Türk musikisinin çınarlarından Zekai Dede Efendi, ardından adına yapılan belgesel gösterimi ile program devam etti. Daha sonra müzisyen Harun Korkmaz’ın Türk Sanat Müziği konseri ile anma programı sonlandı.

“Zekai Dede Efendi’nin izinden giden diğer meşhur musiki üstatlarının açtığı çığır Eyüpsultan’ı bir mektep haline getirmiştir“

Zekai Dede Efendi’nin ebedi Eyüpsultanlılar listesinde başı çektiğini dile getiren Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü İrfan Çalışan, “Zekai Dede’yi 124’üncü yılında analım derken hızlı bir şekilde karar verdik. Bu anmaya yetişecek şekilde bir kitap hazırlığı yaptık. Çok uzun olmayan bir zaman dilimi içerisinde sizler bunlara bizim sitemiz üzerinden ulaşabileceksiniz. Eyüp’te yaşayan ve az çok bilenler hatırlayacaklardır. Bizim adına ebedi Eyüpsultanlılar dediğimiz meşhur bir isimler listesi var. Bunlar içerisinde Zekai Dede Efendi başı çekiyor. Zekai Dede Efendi’nin hem Eyüp’te musiki ile iştigal etmesi hem de buralarda yaşaması ve Eyüp’te de vefat etmesi önemli. Zekai Dede Efendi’nin izinden giden diğer meşhur musiki üstatlarının açtığı çığır Eyüpsultan’ı bir mektep haline getirmiştir. Bunun bir takım izlerini Eyüpsultan’da görebilmek mümkün. Bizim belediye olarak ortaya koyduğumuz gayretlerden, çalışmalardan, hedeflerden bir tanesi de Zekai Dede ismiyle belki bir üniversite işbirliği veya müstakil olarak bir konservatuvar kurmak” diye konuştu.